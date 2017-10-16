На Южном Урале ожидаются заморозки

На Южном Урале ожидаются снег и заморозки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нулевые температуры воздуха и осадки в виде мокрого снега возможны в горах в ночь на среду, 18 октября.

Через сутки столбики термометров могут опуститься до -2 градусов. Днем по-прежнему относительно тепло (+7 – + 12), но будет ветрено и дождливо.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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