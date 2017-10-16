Ученые нашли, как отсрочить старость  

Дождевые черви помогли ученым найти средство, позволяющее отсрочить старость.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , исследователи из Медицинской системы Университета Кейса Западного Резерва обнаружили новый молекулярный путь, контролирующий продолжительность жизни и здоровье у червей и млекопитающих: животные с избыточным уровнем определенных белков живут дольше и здоровее, чем обычные. Например, мыши с избыточным уровнем этих белков продемонстрировали задержку в возникновении дисфункции сосудов, связанных со старением.

«Мы обнаруживаем, что искусственно увеличивая или уменьшая уровни семейства белков, называемых факторами транскрипции (KLF), мы можем фактически заставить этих маленьких червей (Caenorhabditis elegans) жить дольше, – говорится в исследовании, опубликованном Nature Communications. – Наши данные свидетельствуют о том, что KLF также оказывают аналогичное воздействие на старение у млекопитающих».

«Наблюдение за тем, что уровни KLF снижаются с возрастом и что устойчивый уровень KLFs может предотвратить возрастные потери функции кровеносных сосудов, интригует, учитывая, что сосудистая дисфункция значительно влияет на различные возрастные состояния, такие как гипертония, сердечные заболевания и деменция», – отмечает доктор медицинских наук, профессор, заместитель декана по медицинским наукам в Медицинской школе Университета Кейса Западного Резерва Мукеш К. Джайн.

Исследователи обнаружили, что белки KLF работают, контролируя аутофагию – процесс очистки клеток от несвязанных белков или молекулярных побочных продуктов. Потеря этого механизма является отличительной чертой старения.

«Это, вероятно, приводит к неустойчивому накоплению токсичных белковых агрегатов, что в конечном итоге создает препятствия для выживания клеток», – говорят авторы исследования, отмечая, что черви без KLF-белков не могут поддерживать аутофагию и быстро умирают.

Теперь ученым предстоит понять, как с помощью KLFможно улучшать состояние кровеносных сосудов у людей.

Москва, Игорь Юров

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