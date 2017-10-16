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Понедельник, 16 октября 2017, 18:15 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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Противники Томинского ГОКа выходят на очередную акцию протеста

Противники Томинского ГОКа выходят на очередную акцию протеста

Противники Томинского ГОКа проведут в Челябинске очередной пикет. Мэрия согласовала мероприятие.

Как передает корреспондент , акция протеста пройдет с 16 до 18 часов 18 октября у здания главного управления лесами по Челябинской области(ул. Энгельса – 54).

Первоначально пикет собирались провести под окнами Законодательного собрания. Однако в мэрии заявили, что в это же время на этом же месте будет проводиться другой пикет и предложили организовать мероприятие либо у здания регионального Минспорта (Энгельса-22), либо у областного управления лесами (Энгельса -54). Общественники выбрали второй вариант, подчеркнув: проведение пикета именно в этом месте важно еще и потому, что это ведомство непосредственно причастно к тому, что сейчас происходит в окрестностях Томино.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.10.17

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