Не того боитесь: ученые назвали, что угрожает Земле в ближайшее время

Ученые назвали самую большую угрозу для Земли в ближайшие 100 лет. Это Солнце.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ученые Гарвардского университета (США) пришли к выводу, что на поверхности светил, подобных нашему Солнцу, каждые 20 млн лет происходят «супервспышки»: выделяемый при этом уровень ультрафиолетового излучения и высокоэнергетичных заряженных частиц настолько велик, что возможно разрушение озонового слоя и уничтожение экосистемы планеты.

Вспышки чуть меньшей мощности происходят гораздо чаще: предыдущий солнечный шторм был зафиксирован в 1859 год. Но тогда технологический уровень развития человеческого общества был гораздо ниже, поэтому существенных проблем вспышка не причинила – пострадали, в основном, телеграфы. В современных же условиях ущерб будет исчисляться десятками триллионов долларов – из строя выйдут все электрические и компьютерные сети, все системы охлаждения ядерных реакторов, будут повреждены спутники, системы навигации и многое другое.

Ученые считают: вероятность того, что солнечный шторм 150-летней давности повториться в ближайшие 100 лет очень высока и дают 12%, что это произойдет в ближайшее десятилетие, отмечает New Scientist.

Ученые предложили один из возможных способов защитить Землю от суперфлаев: разместить огромную петлю проводящей проволоки между планетой и светилом, правда,

запуск такого экрана будет стоить не менее 100 миллиардов долларов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.10.17

Южноуралец до смерти забил хаски и грозился убить его хозяина. / «Нехорошая квартирка»: суд потребовал закрыть хостел в центре Челябинска. / Еще два южноуральца погибли в Сирии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»