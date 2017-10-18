В Челябинской области могут появиться новые обманутые дольщики – об этом заявили в аппарате регионального Уполномоченного по правам человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», омбудсмену поступило коллективное обращение от инициативной группы граждан, купивших квартиры в жилищном комплексе «Яркая жизнь» на Краснопольской площадке. Застройщиком дома по адресу Краснопольская площадка, дом №7 является ООО «СервисПроект», дома № 8 – ООО «Архитект-Про», дома №3 – компания «Здания Будущего», дома № 6 – ООО «Дедал-Комид». Все компании контролируются ООО «Майлстоундевелопмент». Бенефициары также владеют другими строительными компаниями: ООО «ЭкспертПромСтрой», ООО «Статус», ООО «Оптима», ООО «ДомЪ и К», ООО «Майлстоун Инжиниринг», ООО «ТехСтройМонтаж».

Застройщик планировал комплексную застройку данной площадки: возведение более 20-ти домов, обустройство внутриквартального сквера, зоны для выгула собак, спортивные площадки, парковки. Кроме того, в непосредственной близости от жилых домов находится заброшенное здание, которое обещали снести и построить на его месте торговый комплекс. Однако в данный момент, по словам дольщиков, здание и прилегающая территория находятся в запущенном и небезопасном состоянии, там проводят время бомжи, ввозится строительный мусор и отходы.

А из всего жилого комплекса в 20 домов только три объекта доведены до уровня коробки, еще один – на стадии фундамента, от строительства остальных застройщик отказался.

В начале апреля у двух домов жилкомплекса, находящихся в высокой степени готовности (70% и 80%), во второй раз перенесли сроки ввода в эксплуатацию. Изначально дата сдачи жилья была 1 октября 2016, далее сроки были сдвинуты на 31 марта 2017, затем еще на неопределенный срок, сроки передачи ключей вовсе не обозначены. В распоряжение дольщиков также попал документ о продлении разрешения на строительство данных домов до 31 декабря 2017 года.

Потенциальные жильцы опасаются, что будет в очередной раз задействована схема банкротства, опробованная ранее на другом активе держателей строительного бизнеса:

«Они используют хитрую схему – вроде застройщик один, однако каждый дом возводит отдельное ООО. Ранее их же компания ООО «Статус» возвела в Челябинске дом, оставив 30 млн. рублей долга, 15 млн. рублей из которых – это долг перед КУИЗО, еще 15 млн. рублей – задолженность перед подрядчиками, а также неустойки, – цитируют дольщиков в аппарате омбудсмена. – Сейчас ООО «Статус» вошло в процедуру банкротства, понятно, что никто долги возвращать не будет. Мы опасаемся, что та же схема может быть опробована и на нас».

На выплаты неустоек дольщики не рассчитывают. По минимальным оценкам, неустойка по однокомнатной квартире составляет порядка 250 тыс. рублей. Однако застройщик в ответ на обращение одного из дольщиков, который попытался урегулировать вопрос в досудебном порядке, предложил в качестве компенсации 20 тыс. рублей.

Ранее прокуратура выявила нарушения по данному жилому комплексу: строители включили в договоры с дольщиками условия о запрете на отказ от подписания передаточного акта в случае несоответствия помещений обязательным требованиям. Кроме того, существенно ограничивались права на выбор способа устранения выявленных недостатков, а также предусматривался сокращенный гарантийный срок.

В областном Минстрое уверены, что включать частных инвесторов жилого комплекса в перечень обманутых дольщиков рано.

Напомним, проблемы дольщиков и долевого строительства в Челябинской области находятся под личным контролем губернатора области. По поручению Бориса Дубровского вице-губернатор Сергей Шаль в еженедельном режиме держит на контроле проблемные компании, которые ведут строительство многоквартирных домов с привлечением средств граждан.

На сегодняшний день официально в Челябинской области в реестре обманутых дольщиков находится 2 тысяч 715 человек. Однако, отмечают в аппарате южноуральского омбудсмена, количество официально признанных обманутых дольщиков и компаний, в которых есть официально признанные обманутые дольщики, существенно разнится с количеством людей, купивших квартиры у проблемных застройщиков.

Накануне министр Виктор Тупикин в ходе прямой линии подтвердил информацию о том, что проблема дольщиков остается достаточно острой. Только в Челябинске до конца 2017 года число проблемных крупных застройщиков может увеличиться с пяти до семи.

Дольщики ЖК «Яркая жизнь» уже обратились с жалобами к депутатам гордумы, в министерство строительства, к губернатору Борису Дубровскому и в прокуратуру. Однако официально жилой комплекс пока не признают проблемным.

В управлении строительства Минстроя Челябинской области по «Яркой жизни» постоянно проводятся плановые и внеплановые проверки, однако официально объект не относится к числу замороженных, дольщики обманутыми не считаются. Для включения дольщиков в соответствующий реестр застройщик должен просрочить сроки ввода в эксплуатацию на 9 месяцев.

«9 месяцев считаются от обозначенного срока ввода объекта в эксплуатацию. Если сроки перенесены, значит, нет нарушения законодательства», – прокомментировали в Минстрое.

Впрочем, перенос сроков должен быть зафиксирован в проектной декларации. В управлении строительства затруднилисьответить, насколько обоснованным и правомерным является третий перенос сроков, пообещав изучить документы и предоставить информацию позднее.

Уполномоченная по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова обратилась к вице-губернатору Сергею Шалю с просьбой вынести ситуацию с дольщиками «Яркой жизни» на ближайшее заседание рабочей группы по контролю за строительством многоквартирных жилых домов региональными компаниями с привлечением дольщиков.

Напомним, что для включения пострадавших в реестр обманутых дольщиков необходимо соблюдение сразу нескольких важных условий. Среди них – наличие договоров долевого участия с застройщиком, документов, подтверждающих оплату (даже частичную) строящихся объектов недвижимости, отсутствие работ на объекте в течение двух месяцев и невозможность взыскать убытки со страховой компании или банка застройщика. Попав в официальный реестр обманутых дольщиков, пострадавший имеет право требовать от органов местного самоуправления формирования дорожной карты по решению проблемы. Реестры обманутых дольщиков являются публичными и размещаются на сайте министерства строительства России. Дважды в месяц они обсуждаются и анализируются на селекторном совещании министра строительства РФ. На Южном Урале проблемные застройщики контролируются достаточно жестко с привлечением общественности, депутатов, правоохранительных органов и прокуратуры. По фактам нецелевого использования застройщиками собранных с дольщиков средств в Челябинской области возбужден ряд уголовных дел.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.10.17

Молоко без коровы и мясо на 3D-принтере: на Южном Урале запускают инновационные проекты в пищевой отрасли . / Южноуральцам катастрофически не хватает фруктов и молока. / Людей поселят в надувную «сардельку» на орбите Луны. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»