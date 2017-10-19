Дело врача,  убившего пациента, передано в суд

В Миассе завершено уголовно дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ноябре 2016 года в горбольнице №2. Пожилая горожанка поступила в медучреждение с гангреной ног. Женщине должны были ампутировать конечности, однако перед эти врачи запланировали пункцию плевральной полости. В результате пенсионерка скончалась прямо на операционном столе. Родные погибшей обратились с заявлением в следственные органы. Собственное расследование по данному факту провели также представители ФОМСа и областного минздрава.

«В ходе проверки выяснилось, что во время операции врач перепутал право и лево, в результате воткнул иглу прямо в сердце пациентки», – рассказал руководитель следственного отдела Миасса Анатолий Селиверстов.

Согласно посмертному эпикризу, гибель пациентки наступила вследствие обильной кровопотери. В отношении доктора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности». В ходе следствия была назначена экспертиза качества оказания медицинской помощи.

Медэксперты подтвердили наличие врачебной ошибки, также установили причинно-следственную связь между действиями хирурга и смертью пациентки. Известно, что обвиняемый в гибели пенсионерки признал вину частично. Но по какой причине врач с 30-летним стажем и десятком успешных операций за плечами допустил столь грубую ошибку, в следственном отделе не уточнили, заявив, что не вправе оглашать показания подследственного.

После утверждения обвинительного заключения материалы дела поступят на рассмотрение в суд.

Добавим, сотруднику медучреждения грозит максимум 3 года лишения свободы с запретом заниматься профессиональной деятельности на тот же срок. К слову, в настоящий момент обвиняемый в гибели жительницы Миасса хирург продолжает оперировать пациентов.

Челябинск, Юлия Димова

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