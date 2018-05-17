На Южном Урале огласили приговор хирургу, убившему пациентку

В Миассе огласили приговор хирургу горбольницы № 2, убившему пациентку во время операции.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в ноябре 2016 года. Пожилая горожанка поступила в медучреждение с гангреной ног. Женщине должны были ампутировать конечности, однако перед эти врачи запланировали пункцию плевральной полости. В результате пенсионерка скончалась прямо на операционном столе. Родные погибшей обратились с заявлением в следственные органы.

«В ходе проверки выяснилось, что во время операции врач перепутал право и лево, в результате воткнул иглу прямо в сердце пациентки», – рассказали в следственном отделе Миасса.

Хирург свою вину не признал, заявив, что смерть пациентки наступила в следствии ее тяжелого состояния и наличия сердечной патологии.

Суд признал врача виновным в смерти по неосторожности и приговорил к ограничению свободы на 2,5 года. Кроме того, в течение 3 лет он не сможет заниматься медицинской деятельностью.

Миасс, Ольга Арсентьева

Миасс. Другие новости 17.05.18

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