Врачи по ошибке проткнули южноуральцу легкое

Житель Челябинской области умер из-за врачебной ошибки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в городской больнице №2 Миасса. Медики, делая 53-летнему мужчине пункцию подключичной вены, случайно проткнули пациенту легкое. Спустя неделю после операции мужчина скончался.

В ходе доследственной проверки установлено, что смерть пациента наступила в результате грубой небрежности сотрудников медучреждения.

По факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей возбуждено уголовное дело. «Конкретных фигурантов в деле пока нет, проводится проверка, по результатам экспертных исследований дадим правовую оценку произошедшему», – цитирует U24 руководителя следственного отдела Миасса Анатолия Селиверстова.

Напомним, еще одно уголовное дело в отношении врача той же больницы в настоящий момент рассматривается в городском суде. По версии следствия, в ноябре 2016 года пожилой женщине, поступившей в медучреждение с гангреной ног, сделали пункцию плевральной полости. Во время операции врач перепутал право и лево, в результате воткнул иглу прямо в сердце пациентки. От обильной кровопотери женщина скончалась на операционном столе. Хирурга с 30-летним стажем обвинили в гибели пенсионерки: врачу грозит до 3 лет лишения свободы с запретом заниматься профессиональной деятельностью.

Челябинск, Юлия Димова

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