«Возьмите кредит и проведите газ…» Южноуральское село оставили без отопления (ФОТО)

В селе Миасское Красноармейского района Челябинской области несколько домов отрезали от центрального отопления. Решать проблему теплоснабжения жители должны самостоятельно, считают чиновники.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», пять домов, расположенных на улице Ленина, отрезали от центрального отопления. По словам жителей, виной всему – конфликт, развернувшийся между сельчанами и главой Красноармейского района Юрием Сакулиным.
«После того, как нас три недели не подключали к отоплению, мы обратились с коллективной жалобой к заместителю главы района по ЖКХ и строительству Олегу Диндиберину. На встрече Олег Викторович отметил, что теплотрасса около наших домов требует ремонта, но на это нет средств. Тем не менее, он пообещал, что вопрос будет решен и тепло обязательно появится», – рассказал местный житель Владимир.
Однако, утверждают сельчане, уже через два дня рядом с домами появилась спецтехника и бригада рабочих, которые начали выкапывать трубы теплотрассы. На возмущения и вопросы жителей ремонтники ответили, что выполняют указания главы района. По их словам, решение об отключении было принято давно.
На очередной встрече с сельчанами представители администрации заявили, что все обязаны перейти на индивидуальное газовое отопление, поскольку центральное отопление домов осуществляться не будет. По словам чиновников, всем были разосланы предупреждения о грядущем отключении. Тем, кто не имеет финансов, чтобы приобрести специализированное оборудование (речь идет о 150 тысчах рублей), глава района Юрий Сакулин посоветовал взять кредиты, либо использовать печное отопление. На предложение провести ремонт теплотрассы глава ответил, что «не видит целесообразности в подобной трате денег ради нескольких домов».
«Естественно, никаких уведомлений мы не получали. Нас лишили отопления без предупреждения и без возможности подготовиться к зиме. Переход на газовое отопление и согласование соответствующего проекта занимают до двух месяцев. Если сейчас мы начнем закупать оборудование (хотя такой возможности не имеем), то в лучшем случае получим тепло к середине января. К тому времени на улице будут 30-градусные морозы. Мы с ужасом ждем холодов», – отметила жительница Миасского Ирина Метельских.
Сейчас сельчане пытаются отстоять оставшиеся участки теплотрассы в надежде на возврат центрального отопления. В один из дней жители Миасского даже специально перегородили спецтехнике путь своими личными автомобилями. В то же время активисты признают, что это лишь временные меры и надеются на помощь общественников и власти – жители уже написали коллективное заявление в районную прокуратуру, а также обратились к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области.
Отметим, что в указанных домах проживают работники бюджетной сферы, в том числе пенсионерка, многодетная семья, мать-одиночка и семья с «особым» ребенком.
В Общественной палате Челябинской области заявили, что обеспокоены сложившейся ситуацией и проведут по этой проблеме круглый стол. Комментариев от других ведомств пока не последовало.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 20.10.17
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