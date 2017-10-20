«Возьмите кредит и проведите газ…» Южноуральское село оставили без отопления (ФОТО)

В селе Миасское Красноармейского района Челябинской области несколько домов отрезали от центрального отопления. Решать проблему теплоснабжения жители должны самостоятельно, считают чиновники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , пять домов, расположенных на улице Ленина, отрезали от центрального отопления. По словам жителей, виной всему – конфликт, развернувшийся между сельчанами и главой Красноармейского района Юрием Сакулиным.

«После того, как нас три недели не подключали к отоплению, мы обратились с коллективной жалобой к заместителю главы района по ЖКХ и строительству Олегу Диндиберину. На встрече Олег Викторович отметил, что теплотрасса около наших домов требует ремонта, но на это нет средств. Тем не менее, он пообещал, что вопрос будет решен и тепло обязательно появится», – рассказал местный житель Владимир.

Однако, утверждают сельчане, уже через два дня рядом с домами появилась спецтехника и бригада рабочих, которые начали выкапывать трубы теплотрассы. На возмущения и вопросы жителей ремонтники ответили, что выполняют указания главы района. По их словам, решение об отключении было принято давно.

На очередной встрече с сельчанами представители администрации заявили, что все обязаны перейти на индивидуальное газовое отопление, поскольку центральное отопление домов осуществляться не будет. По словам чиновников, всем были разосланы предупреждения о грядущем отключении. Тем, кто не имеет финансов, чтобы приобрести специализированное оборудование (речь идет о 150 тысчах рублей), глава района Юрий Сакулин посоветовал взять кредиты, либо использовать печное отопление. На предложение провести ремонт теплотрассы глава ответил, что «не видит целесообразности в подобной трате денег ради нескольких домов».

«Естественно, никаких уведомлений мы не получали. Нас лишили отопления без предупреждения и без возможности подготовиться к зиме. Переход на газовое отопление и согласование соответствующего проекта занимают до двух месяцев. Если сейчас мы начнем закупать оборудование (хотя такой возможности не имеем), то в лучшем случае получим тепло к середине января. К тому времени на улице будут 30-градусные морозы. Мы с ужасом ждем холодов», – отметила жительница Миасского Ирина Метельских.

Сейчас сельчане пытаются отстоять оставшиеся участки теплотрассы в надежде на возврат центрального отопления. В один из дней жители Миасского даже специально перегородили спецтехнике путь своими личными автомобилями. В то же время активисты признают, что это лишь временные меры и надеются на помощь общественников и власти – жители уже написали коллективное заявление в районную прокуратуру, а также обратились к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области.

Отметим, что в указанных домах проживают работники бюджетной сферы, в том числе пенсионерка, многодетная семья, мать-одиночка и семья с «особым» ребенком.

В Общественной палате Челябинской области заявили, что обеспокоены сложившейся ситуацией и проведут по этой проблеме круглый стол. Комментариев от других ведомств пока не последовало.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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