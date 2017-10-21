В Челябинске «Нива» смяла три легковушки и вылетела на тротуар

В Челябинске лихач на «Ниве» устроил массовое ДТП, есть пострадавшие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла накануне вечером на перекрестке проспекта Победы и 40 лет Победы.

Водитель отечественного внедорожника на полном ходу врезался в попутный ВАЗ-2115, легковушку отбросило на проезжавшие мимо Lifan и Audi A6, а виновник ДТП снес ограждение и вылетел на тротуар.

Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что автомобили получили серьезные повреждения: от удара ВАЗ смяло как жестяную банку, у «Нивы» разбита передняя часть.

По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась лишь самому лихачу. Свидетели происшествия утверждают, что виновник аварии был пьян. В

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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