Стремление к власти.    Гороскоп РИА «Новый День» на  23 – 31 октября 2017

В последнюю декаду октября Солнце и Меркурий будут находиться в знаке Скорпиона, а Венера и Марс – у Весов. Солнце в Скорпионе пробуждает в людях стремление к власти. В этот период они часто становятся бескомпромиссными, в общении главную роль играет стремление доказать свою правоту, продемонстрировать свой высокий статус и поставить на место другого, возрастает их агрессивность. Среди причин действий значительное место занимают эмоции, люди склонны подменять собой, своим мнением реальные факторы. Усиливается их подозрительность и настойчивость в расследовании каких-либо обстоятельств, в поиске причин событий.

Меркурий в Скорпионе тоже усиливает у людей подозрительность. Кроме того, люди становятся эмоционально неустойчивыми, легко приходят в возбуждение, допускают резкие, оскорбительные выражения, склонны быстро приходить к неверному заключению и навешивать ярлыки, при этом переубедить их чрезвычайно сложно – они просто обрывают разговор, отказываясь признавать свою неправоту. Это трудный период для ведения переговоров.

Венера в Весах, наоборот, располагает людей к общению и совместному поиску компромисса. Это период взаимной уступчивости, тактичности, терпимости к чувствам других, благожелательности. Все стремятся друг друга понять и сохранить хорошие отношения. Люди в этот период легко устанавливают контакты и испытывают симпатию друг к другу. В такие моменты хорошо восстанавливать отношения после разрыва. При Марсе в Весах повышается значение контактов, связей между людьми. Это хорошее время для коллективной работы, когда требуется непрерывная согласованность действий, поскольку Марс в этот период стремится распределять энергию равномерно.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон в последнюю неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Урана с Меркурием и Венерой, Солнца с Юпитером, Венеры с Марсом, Меркурия с Нептуном. Негативно повлияют на Овнов напряжённые аспекты Урана с Луной, Венеры с Солнцем и Нептуном, Марса с Меркурием и Юпитером. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Урана, Венеры и Юпитера создадут благоприятные условия для расширения сфере деловых интересов, установления новых связей, заключения новых договоров. Возможно появление неожиданных перспектив, некие необычные знакомства, успешные эксперименты. Гороскоп даёт положительный прогноз по командировкам, дальним поездкам. В основной работе и при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами напряжённым будет начало периода, 23 – 24 октября. Возможны конфликты с коллегами, партнёрами, неожиданные неприятные события, помехи в работе. Неподходящий момент для обновления производства, смены направления деятельности, организационных, административных преобразований. На остальные дни прогноз благоприятный. Гороскоп положительно оценивает одиночную, самостоятельную деятельность Овнов, а прогноз по коллективной работе на всю неделю негативный. Прогноз по карьерному росту тоже положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими до 29 октября благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный, за исключением 25 октября. Материальное положение на промежуток 23 – 24 октября оценивается как напряжённое, а на остальное время как благополучное.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнерами и решению финансовых вопросов. Гармоничные аспекты Юпитера, Солнца и Венеры сформируют благоприятные условия для деловой инициативы, установления новых контактов, укрепления старых связей, сотрудничества с вышестоящими инстанциями, расширения сферы деловых интересов. Благоприятный прогноз по командировкам, дальним поездкам. Хорошее время для привлечения инвестиций, поиска выхода из финансовых затруднений. В основной работе проблемы ожидаются в промежутки 23 – 24 и 29 – 30 октября. В начале периода нежелательно обсуждать с коллегами или партнёрами спорные вопросы, начинать новое дело или производить административные, организационные преобразования. В конце периода в гороскопе наблюдается скопление напряжённых аспектов, из-за чего в этот момент внешние и внутренние условия будут создавать Овнам помехи в жизни и работе. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами не подходят эти же дни и, кроме того, 27 – 28 октября не рекомендуется слишком полагаться на себя и свои представления. Лучше отложить рискованные шаги. На остальные дни прогнозы положительные. Прогноз по одиночной самостоятельной деятельности благоприятный на весь период, а по коллективной работе негативный на промежутки 23 – 24 и 29 – 30 октября, и позитивный на остальное время. Подходящее время для продвижения в карьере. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими положительный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений оцениваются тоже как благоприятные. Материальное положение неустойчивое, скорей неудовлетворительное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон в последнюю неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Юпитером, Меркурия с Нептуном и Ураном, Венеры с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Плутона с Меркурием, Солнца с Меркурием и Венерой, Венеры с Ураном и Нептуном. В профессиональном плане гороскоп неблагоприятный. В основной деятельности, при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и решении финансовых вопросов ожидаются трудности и неудачи. Период не подходит для осуществления серьёзных проектов. Возможно получение негативной или ложной информации, разрыв связи, отмена встреч, договорённостей. Ожидаются конфликты и разногласия с партнёрами и коллегами, расстройство деловых планов, также не рекомендуется участие в общественных мероприятиях. Положительно оценивается только сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. При этом возможно, что под воздействием аспекта Плутона с Ураном Тельцы совершат прорыв в новую для себя сферу деятельности и достигнут неплохих результатов. Возможно также, что внешние факторы заставят их выбрать новый путь, на котором они достигнут успеха. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности и отрицательный по коллективной работе. Перспективы продвижения в карьере в основном неблагоприятные, хотя в конце месяца положение улучшится. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни до 26 октября характеризуются негативно, а на остальные дни положительно. Материальное положение неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин, по прогнозу, период для работы не подходит. Только во второй половине, с 28 октября сформируется благоприятная среда для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Возможно, Тельцы отправятся в командировку. Прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности на весь период отрицательный. Напряженные аспекты Меркурия, Венеры и Солнца создадут обстановку, при которой эффективные партнёрские отношения станут невозможными. Тельцы либо натолкнутся на агрессивной поведение окружающих, либо, наоборот, встречи, звонки, договорённости будут по разным причинам срываться, и планы повиснут в воздухе. Не рекомендуется полагаться на кого-либо в ответственном деле, нежелательно начинать что-либо серьёзное в этот момент. Возможно, в эту неделю возникнет ситуация решающего выбора, когда потребуется практически полностью обновить свою жизнь. При этом, если решение предполагает отъезд в другую местность, то оно может считаться допустимым, в противном случае лучше отказаться или отложить принятие решения. В целом, прогноз указывает на значительную роль самостоятельности Тельцов в этот период, тогда как коллективная деятельность оценивается отрицательно. При этом карьерные соображения учитывать не следует: всё равно прогноз негативный. Ситуация в доме, отношения с близкими до 28 октября напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном отрицательный. Материальное положение 23 – 24 октября неудовлетворительное, а далее благополучное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в последнюю неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Сатурном и Марсом, Венеры с Меркурием и Марсом, Меркурия с Нептуном и Ураном. Негативно повлияют на Близнецов напряжённые аспекты Луны с Солнцем и Юпитером, Меркурия с Марсом, Венеры с Ураном и Нептуном. Прогноз в профессиональном плане не очень благоприятный. В начале периода, 23 – 24 октября, ожидаются затруднения во всех направлениях деятельности, кроме финансов. В основной работе практически в течение всего периода Близнецы будут сталкиваться со сложностями, поэтому всю важную работу лучше отложить на следующий месяц. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами в принципе подходит весь остальной период, хотя небольшие кратковременные проблемы всё же будут появляться. Для работы с далёкими партнёрами подходит только промежуток 26 – 28 октября – возможна разовая удачная сделка. Если возникнет соблазн заключить долгосрочный договор или провести в этот период существенные преобразования в работе, то от этого лучше отказаться: всё это окажется гораздо дороже, чем представлялось, и, в конечном счёте, не оправдается. Прогноз положительно оценивает коллективную деятельность только в начале периода, 23 – 24 октября. В остальное время лучше действовать самостоятельно, в одиночку. Ситуация в доме, отношения с близкими, за исключением 23 – 24 октября, напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни преимущественно положительный (в выходные возможны осложнения). Материальное положение неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин для основной деятельности и сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит начало периода, 23 – 24 октября. На остальные дни прогноз положительный, но в последний день месяца, 31 октября, на всякий случай, лучше не начинать нового дела или существенных организационных, административных преобразований. Прогноз по финансовой деятельности положительный, хотя и без существенного улучшения. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит промежуток до 29 октября. В последние дни месяца негативное влияние Урана и Нептуна с Венерой направят деятельность Близнецов в ненужную сторону. Возможен обман со стороны партнёров. В остальной период гармоничное влияние аспекта Солнца с Сатурном поможет сосредоточенной деятельности Близнецов и укрепит их позиции, в том числе, улучшит отношения с руководством. Возможно, в этот период Близнецы будут готовить или закончат некий важный проект, который в будущем сыграет значимую роль в их карьере. Прогноз по карьерному росту на этот период положительный, но Близнецам не следует проявлять инициативу в этом направлении. Вообще, прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности на этот период негативный, а по коллективной работе, за исключением 23 – 24 октября, положительный, поэтому Близнецам лучше действовать на втором плане. Ситуация в доме, отношения с близкими до 28 октября напряжённые, а затем благополучные. Перспективы обустройства личной жизни в основном характеризуются отрицательно. Материальное положение до 28 октября неудовлетворительное, а далее благополучное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон в последнюю неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Марсом и Юпитером, Меркурия с Солнцем, Ураном и Нептуном, Марса с Сатурном и Нептуна с Ураном. Напряжёнными будут аспекты Марса с Солнцем, Меркурия с Венерой, Марсом, Юпитером, Венеры с Ураном и Нептуном, Солнца с Сатурном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Гармоничные аспекты указывают на благоприятные условия для расширения сферы деловых интересов, установления новых деловых связей, отношений, использования интеллектуальных и творческих способностей. Подходящее время для обновления производства, смены направления действия, возможно, объективный ход событий откроет перед Раками новые перспективы. Положительно характеризуются командировки, дальние поездки. В основной профессиональной деятельности в первую половину периода и, особенно, 23 – 24 октября, ожидаются трудности. Не рекомендуется в эти дни действовать самостоятельно, а также навязывать свою точку зрения коллегам. То же самое относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами: первая половина недели не подходит для принятия важных решений и ответственных шагов. Вообще, в этот период предпочтение следует отдать коллективной работе, и находиться на втором плане. Ситуация в доме, отношения с близкими до 26 октября напряжённые, а далее благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни тоже до 26 числа оцениваются отрицательно, а после этой даты – положительно. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

У Раков-женщин период для работы не подходит. Только финансовая деятельность (но начиная с 25 октября) характеризуется как успешная. Основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оцениваются как неудачные. Также гороскоп даёт негативную оценку одиночной, самостоятельной деятельности, но положительно характеризует коллективную работу и перспективу продвижения в карьере. Таким образом, собственную профессиональную активность в этот период лучше уменьшить до минимума, и действовать, следуя за другими. Гармоничные аспекты Нептуна с Луной и Ураном указывают, что Ракам нужно уделить внимание настройке отношений с коллегами и окружающими и, используя свои творческие способности, преобразовать их нужным образом. В этом случае возможно открытие новых перспектив (либо наоборот: новые перспективы пробудят творческие способности Раков). Гармоничные аспекты Венеры и Меркурия создадут подходящие возможности для конструктивного общения с коллегами и руководством, возможно успешное совместное планирование, получение и применение выгодной тайной информации, укрепление своих профессиональных позиций. Однако для практического осуществления планов, как сказано, этот период не подходит. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением выходных, 28 – 29 октября. Материальное положение 23 – 24 октября напряжённое, а в остальные дни благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон в последнюю неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Марса с Сатурном и Плутоном, Меркурия с Ураном и Нептуном, Венеры с Солнцем и Луной. Напряжёнными будут аспекты Сатурна с Солнцем и Юпитером, Венеры с Ураном и Нептуном, Меркурия с Солнцем и Луной. В начале периода, на 23 – 24 октября для всей профессиональной активности прогноз неблагоприятный. Напряжённый аспект Юпитера с Сатурном указывает на невозможность продвижения в делах и какого-либо обновления своей деятельности. Вероятно, из-за Юпитера Львы будут испытывать сильное желание начать какое-то новое дело, может быть, будут стремиться привлечь к этому окружающих, но столкнутся с непониманием и сопротивлением. Рекомендуется не настаивать на своём мнении. Лучше перенести работу на последующие дни. Судя по гороскопу, основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами будут идти с улучшением. Гармоничный аспект Марса с Сатурном, который начнёт действовать с 25 октября, поможет укрепить позиции Львов, наладить отношения с коллегами и партнёрами, с руководством, а также обеспечит успех при обращении в официальные органы или вышестоящие инстанции. Прогноз по финансам, за исключением 23 – 24 октября, тоже благоприятный. На первую половину периода, до 27 октября, гороскоп даёт негативный прогноз по коллективной и одиночной деятельности, но затем прогноз становится позитивным. Перспективы продвижения в карьере такие же. Ситуация в доме, отношения с близкими до 27 октября напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение благополучное, за исключением 23 – 24 октября.

У Львов-женщин гороскоп тоже даёт негативный прогноз на промежуток 23 – 24 октября для всей деятельности, но на остальные дни до самого конца месяца оценки только положительные. На всякий случай, 25 октября не рекомендуется обращаться к руководству или в официальные инстанции, кроме того, возможно, в этот день лучше отложить принятие трудного решения. Тем более что 26 октября на Львов начнёт влиять гармоничный аспект Сатурна с Юпитером, который обеспечит наилучшие возможности для достижения успеха в работе, требующей концентрации внимания и сил (это влияние сохранится до конца месяца и поможет в решении любых возникающих проблем). А до этого момента лучше придерживаться консервативной тактики. Гороскоп положительно оценивает и коллективную, и одиночную, самостоятельную деятельность Львов в этот период. Прогноз по продвижению в карьере в принципе положительный, но скорей всего существенного улучшения не произойдёт. Тем не менее, Солнце и Уран сформируют астрологический фон, в котором события будут происходить в пользу Львов. Можно позволить себе разумный риск, возможна удача или помощь со стороны, на которую Львы не рассчитывали. Кроме того, Львы могут использовать свои творческие и интеллектуальные способности для открытия новых перспектив, а в случае продвижения в новом направлении первые положительные результаты появятся уже в этом месяце. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 23 – 24 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, кроме 23 октября. Материальное положение 23 – 24 октября неудовлетворительно, а далее благополучное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в последнюю неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Марсом и Меркурием, Меркурия с Солнцем, Ураном и Нептуном, Солнца с Луной. Негативно повлияют на Дев напряженные аспекты Солнца с Сатурном и Нептуном, Венеры с Меркурием, Ураном и Нептуном, Марса с Луной. За исключением промежутка 23 – 24 октября, гороскоп положительно оценивает выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Период подходит для установления прочных партнёрских отношений, решения формальных вопросов, работы со сложной документацией, составления и проработки планов, ведения трудных переговоров, а также различных мероприятий по упорядочиванию деятельности. Подходящий момент для обращения к руководству, вышестоящим инстанциям, официальным органам, юридическим организациям. Также период благоприятен для осуществления сложных замыслов и любой деятельности, требующей сосредоточенности и концентрации сил. Гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Аспект Меркурия с Нептуном показывает, что появится возможность открыть новое направление работы, вероятно, на основании полученной конфиденциальной информации. Решением финансовых вопросов не следует заниматься в промежуток 24 – 26 октября. Личная активность в этот момент натолкнётся на непреодолимые препятствия, но ещё хуже, если Девы будут опираться на неверные финансовые расчеты. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 23, 25, 31 октября. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное, за исключением 23 – 24 октября.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности, но при этом 25 октября нежелательно принимать серьёзные решения: в этот день возможны и собственные ошибки, и обман со стороны партнёров или коллег. Для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами непригоден промежуток 23 – 24 октября. Собственные действия натолкнутся на непреодолимые препятствия, а заключённые в эти дни договоры, соглашения окажутся впоследствии убыточными. Прогноз на остальные дни благоприятный. При этом наилучшим вариантом действий окажется сочетание собственной активности и конструктивного взаимодействия с коллегами. Гармоничный Меркурий не только усилит интеллектуальные способности Дев, но и поможет рационально применить способности окружающих. Подходящее время для консультаций, совещаний, конференций, переговоров. Положительно оцениваются перспективы командировок, деловых визитов, совместных мероприятий с партнёрами. Подходящее время для установления новых связей, открытия новых перспектив, заключения долгосрочных контрактов. Гороскоп положительно оценивает и одиночную, и коллективную деятельность Дев. Прогноз по карьерному росту тоже положительный, за исключением 23 – 24 октября. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение неустойчивое, скорей неудовлетворительное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в последнюю неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Марсом, Венеры с Луной и Сатурном, Меркурия с Марсом, Ураном и Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Луной и Сатурном, Венеры с Марсом, Ураном и Нептуном. Прогноз по основной работе на первые два дня, 23 – 24 октября, отрицательный. Не рекомендуется никакая серьёзная работа, требующая совместных действий, и, кроме того, этот промежуток не подходит для обращения к руководству и в вышестоящие инстанции. Для решения финансовых вопросов неблагоприятны те же дни 23 – 24 октября. Возможны незначительные потери, убытки, ненужные, непредвиденные расходы. Также это неподходящий момент для поиска финансовой поддержки. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами непригоден промежуток 23 – 25 октября. Меркурий, Венера и Сатурн ослабят интеллектуальные способности Весов и создадут помехи для делового общения и продвижения в работе. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный на весь период. Хотя 24 октября может произойти некое событие, которое окажется фундаментом будущего успеха. В этот день возможна ответственная встреча, важный разговор. На весь период гороскоп отдаёт предпочтение коллективной работе, прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности до конца месяца отрицательный. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Весов-женщин период не подходит для расширения деловой сферы и профессиональной активности. Напряженный аспект Плутона с Марсом указывает на нежелательность значительных изменений, а также на движение событий в нежелательную сторону. Весам следует заняться укреплением своего положения. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами отрицательный на промежуток 23 – 25 октября и положительный на остальные дни. Гармоничный аспект Сатурна с Солнцем поможет Весам с упорядочиванием дел, составлением планов, отчетов, документации, проработкой и подписанием важных бумаг – это подходящий период для совершения различных формальностей. Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами до конца месяца негативный. Гороскоп отрицательно оценивает одиночную, самостоятельную работу Весов и отдаёт предпочтение коллективной деятельности. Соответственно, Весам не рекомендуется инициатива и лидерство. Под влиянием Венеры и Нептуна они будут неверно представлять действительность и могут предпринять неправильные действия. Также в этот период возможен обман со стороны партнёров или коллег. Период не подходит для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими до 26 октября напряжённые, а далее благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни преимущественно негативный. Материальное положение 23 – 24 октября напряжённое, а в остальные дни благополучное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон в последнюю неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Сатурном и Плутоном, Венеры с Луной и Марсом, Меркурия с Нептуном и Ураном. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Луной и Марсом, а также Венеры с Нептуном. На промежуток 23 – 24 октября гороскоп даёт отрицательный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Хотя в этот момент Скорпионы будут в отличной форме и готовы взяться за некий новый проект, гороскоп рекомендует не торопиться. Скорей всего, обещания данные в эти дни, не могут быть исполнены, из-за чего в будущем возникнет серьёзный конфликт. Лучше перенести принятие важного решения на следующие дни. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов благоприятный на весь период до конца месяца. Положительно характеризуется перспектива командировки, дальней поездки. Гармоничный аспект Плутона с Солнцем указывает на возникновение подходящих условий для расширения сферы деловых интересов и прогрессивных преобразований на производстве. Гороскоп одинаково положительно оценивает одиночную и коллективную деятельность Скорпионов в эти дни – с небольшим предпочтением одиночной. Это хорошее время для проявления инициативы и лидерских качеств. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением начала периода, 23 – 24 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение 23 – 24 и 31 октября оценивается как неудовлетворительное, а в остальные дни как благополучное.

У Скорпионов-женщин трудности ожидаются в начале периода, 23 – 24 октября (в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами), а также 31 октября (в финансовой деятельности и при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами). В обоих случаях не рекомендуется значительная деловая активность – при недостаточной её обоснованности: и там, и там на Скорпионов будут влиять Нептун и Венера, вводящие в заблуждение и провоцирующие легкомысленное поведение. Не следует рисковать, надеяться на удачу. На остальные дни гороскоп даёт благоприятный прогноз для работы во всех направлениях. Гармоничные аспекты Меркурия с Нептуном и Солнца с Сатурном создадут благоприятные условия для интеллектуальной и творческой деятельности, а также помогут укрепить своё профессиональное положение. Возможно также некоторое продвижение в карьере. Гороскоп даёт очень благоприятный прогноз по коллективной работе, и положительно оценивает одиночную, самостоятельную деятельность Скорпионов (но кроме 23 – 24 октября). Следует учитывать двоякую роль Нептуна в этот период: не все идеи окажутся осуществимы и полезны. Необходимо оценивать их реалистичность, используя поступающую информацию. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением начала периода, 23 – 24 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение в середине периода оценивается как благополучное, а 23 – 24 и 30 – 31 октября как неудовлетворительное.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон в последнюю неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Луной и Венерой, Солнца с Луной, Марсом и Ураном, Меркурия с Венерой, Сатурном и Нептуном. Негативное влияние окажут на Стрельцов напряжённые аспекты Венеры с Сатурном и Нептуном, Меркурия с Юпитером и Плутоном. В целом прогноз в профессиональном плане благоприятный, но для выполнения основных профессиональных обязанностей и сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит начало периода, промежуток 23 – 24 октября. Эти дни не подходят для административных, организационных реформ, а также для принятия деловых решений – если нет достаточного обоснования. Напряжённый аспект Венеры с Нептуном будет подталкивать Стрельцов к безответственному поведению, легкомыслию. Кроме того, возможна попытка обмана со стороны партнёров. Гороскоп также предупреждает о возможности причинения вреда коллегами. В остальное время, по гороскопу, ожидается вполне успешная работа, хотя и без значительного результата. На этой неделе Стрельцам лучше не стремиться к расширению сферы деловых интересов, началу новых проектов. Судя по гороскопу, им лучше потратить время на упорядочивание своей деятельности, устранении неразберихи в делах. В середине периода возможно получение неприятного сообщения. Прогноз по работе с финансами и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение благополучное. На всякий случай, 30 октября рекомендуется проявить больше внимания к личным финансам.

У Стрельцов-женщин начало периода, промежуток 23 – 24 октября, не подходит для выполнения основных профессиональных обязанностей и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Ожидаются конфликты, в том числе, с коллегами. Неподходящий момент для организационных изменений, решения хозяйственных вопросов. На остальное время прогноз благоприятный: гармоничные аспекты Урана с Солнцем и Нептуна с Луной создадут подходящие условия как для продвижения в работе, так и для различных административных преобразований. Прогноз по решению финансовых вопросов и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно положительный, при этом 25 или 26 октября не следует принимать окончательного решения по ответственному вопросу. Не рекомендуется в этот момент давать какие-либо обещания, а также выступать на совещании или другом подобном мероприятии, когда их слова могут быть интерпретированы неверным образом. Гороскоп даёт полностью положительный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности. Коллективная работа не рекомендуется 23 – 24 октября. Положительно оценивается перспектива карьерного роста. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение благополучное за исключением промежутка 23 – 24 октября.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон в последнюю неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Луной, Марса с Венерой, Меркурия с Солнцем, Ураном и Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Урана с Сатурном, Венеры с Солнцем, Юпитером и Нептуном, Меркурия с Юпитером. В профессиональном плане гороскоп неблагоприятный. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью негативный. Не рекомендуется заниматься сколько-нибудь важными делами, браться за ответственные задачи. Нежелательно обращаться в вышестоящие инстанции, официальные органы, юридические организации. Внешние условия и обстоятельства продолжают складываться не в пользу Козерогов. Не рекомендуется экспериментировать, надеясь на удачу. Неподходящий период для начала нового дела, значительных изменений в работе, смены направления деятельности. Прогноз по работе с финансами и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами тоже отрицательный. Возможна только разовая успешная сделка 23 или 31 октября. Гороскоп негативно оценивает и одиночную, и коллективную деятельность Козерогов в этот период, поэтому, не рекомендуется инициатива, деловая активность, лидерство. Желательно направить свои усилия на укрепление своих позиций, накопление ресурсов и другую подготовительную деятельность. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин ситуация в профессиональном плане неустойчивая. В основной работе в первой половине периода, до 26 октября, ожидаются трудности: напряжённые аспекты Меркурия создадут проблемы в отношениях с коллегами, руководством, партнёрами. Затем положение исправится, но значительных успехов ожидать не следует. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность будут идти с переменным успехом и серьёзных прорывов тоже не предвидится. Так же, как не слишком успешную, гороскоп оценивает одиночную и коллективную деятельность Козерогов, хотя при этом не исключает некоторое продвижение в карьере. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется полностью негативно, и не рекомендуется. Возможно, у Козерогов в этот период на работе будут происходить некие организационные или технические преобразования (может быть, даже вынужденные), из-за которых работа с партнёрами окажется неуместной или невозможной. В любом случае, если в этом направлении возникнут препятствия, не стоит пытаться преодолеть их силой или упорством. Важные дела лучше перенести на более благоприятное время. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений до 26 октября отрицательный, а на остальное время благоприятный. Материальное положение тоже до 26 октября неудовлетворительное, а далее благополучное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон в последнюю неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Марсом, Юпитером и Сатурном, а также Меркурия с Нептуном и Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Меркурием, Марса с Юпитером, Венеры с Нептуном и Сатурном. В основной работе трудности ожидаются в промежуток 25 – 27 октября, когда, под влиянием напряжённого аспекта Марса с Юпитером, Водолеи могут двинуться в неверном направлении, либо их действия будут не подготовлены, и им не хватит ресурсов. Это неподходящий момент для обращения к руководству за поддержкой. Прогноз на остальные дни положительный. Тот же промежуток отмечается гороскопом как неудачный и в работе с далёкими деловыми партнёрами, соответственно, не рекомендуется в эти дни начинать новый проект, устанавливать новые деловые отношения, продвигать свои идеи, планы. Не следует, кроме того, в этот момент отправляться в командировку. Взаимодействие с местными партнёрами будет идти с переменным успехом, наилучшей для работы будет середина периода – с 26 по 30 октября. Но крупных, важных проектов всё-таки лучше не начинать, желательно ограничиться текущей работой. Финансовая деятельность на весь период характеризуется как успешная. Коллективная деятельность оценивается положительно, за исключением промежутка 23 – 24 октября, а в одиночной работе проблемы ожидаются в промежуток 25 – 27 октября. Ситуация в доме, отношения с близкими до 26 октября напряжённые, а затем благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений благоприятные, кроме 23 и 31 октября. Материальное положение в основном благополучное, но проблемы ожидаются 23 – 24 и 31 октября.

У Водолеев-женщин в основной работе затруднения возникнут в промежутки 23 – 24 и 31 октября. В обоих случаях им лучше отказаться от самостоятельной активности, и не пытаться преодолеть препятствия, кроме того, обе ситуации не подходят для обсуждения проблем с коллегами и руководством. В эти моменты обстоятельства сложатся не в пользу Водолеев. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит тот же промежуток 23 – 24 октября. Напряжённый аспект Меркурия отрицательно повлияет на интеллектуальные и коммуникативные способности Водолеев, что проведёт к ошибкам и, возможно, конфликту. Неподходящее время для работы с ответственными документами. Кроме того, гороскоп негативно оценивает результаты обращения в официальные органы и юридические организации. На остальной период прогноз положительный. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов не подходит промежуток 23 – 25 октября (на остальные дни прогноз благоприятный). Гороскоп в целом положительно оценивает одиночную и коллективную работу Водолеев, хотя 23 и 25 октября от самостоятельных действий лучше воздержаться. Прогноз по продвижению в карьере на весь период благоприятный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 23 – 24 октября.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон в последнюю неделю октября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Марсом, Сатурном и Ураном, Нептуна с Меркурием и Плутоном, Меркурия с Солнцем и Венерой. Негативное влияние на Рыб окажут напряжённые аспекты Марса с Сатурном и Ураном, а также Венеры с Нептуном. Для выполнения основных профессиональных обязанностей и сотрудничества с местными деловыми партнёрами неблагоприятным будет начало периода, 23 – 24 октября. Напряжённые аспекты Солнца, Сатурна, Урана и Марса указывают на нежелательность каких-либо важных действий – принятия ответственных решений, заключения договоров, визитов в официальные органы. Также это неподходящий момент для реорганизации, смены направления деятельности, смены работы. На остальные дни до конца месяца прогноз благоприятный. Гармоничные аспекты Солнца, Нептуна и ближних планет создадут подходящие условия для продвижения в делах и расширения сферы деловых интересов. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами почти полностью позитивный (только 23 октября возможны некоторые затруднения). Финансовая деятельность характеризуется как успешная на весь период, кроме 23 – 24 октября. Личную активность, инициативу Рыбам рекомендуется не проявлять до 27 октября – когда на них перестанет влиять Сатурн. Ситуация в доме, отношения с близкими до 26 октября напряжённые, а, начиная с этой даты, благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений такой же. Материальное положение 23 – 24 и 30 октября неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Нептуна с Сатурном, а также Юпитера с Ураном создадут благоприятные условия для продвижения в работе, расширения сферы деловых интересов, установления новых связей. Возможно появление новых перспектив, неожиданные благоприятные события, удача. Положительно оцениваются результаты командировок, дальних поездок. В то же время, от Рыб потребуется следить за соблюдением формальностей в работе, придерживаться плана, графика, регламента, чтобы не уйти в сторону от цели. Гороскоп даёт положительный прогноз по финансовой деятельности этого периода, однако 30 сентября рекомендуется воздержаться от подписания финансовых документов. Выполнение основной работы и сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется как успешное, за исключением промежутка 23 – 24 октября. Эти дни не подходят для принятия серьёзного решения, нежелательно, кроме того, обращаться к руководству за советом или поддержкой, а также в официальные органы и юридические организации. Одиночная и коллективная деятельность Рыб оцениваются одинаково положительно, при этом 23 – 24 октября лучше воздержаться от инициативы. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 23 – 24 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение 23, 24 и 30 октября неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

Москва, Денис Вербицкий

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