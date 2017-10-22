На трассе под Челябинском «лоб в лоб» столкнулись две легковушки, пятеро погибли

В Аргаяшском районе при столкновении иномарки и ВАЗа погибли пять человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, смертельная авария произошла минувшей ночью на 28 километре автодороги Долгодеревенское – Кыштым. На обледенелой трассе «Киа Сид» на полном ходу врезался во встречный ВАЗ-21074. В результате ДТП 25-летний парень за рулем иномарки, а также три пассажира отечественной легковушки – 35-летний мужчина и две девушки 24 и 32 лет от полученных травм скончались на месте.

Водитель ВАЗа и еще один 41-летний пассажир в тяжелом состоянии госпитализированы. Спустя несколько часов водитель, не приходя в себя, скончался в медучреждении.

На место происшествия прибыли экипажи ГИБДД, руководство ОМВД России по Аргаяшскому району. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Челябинск, Юлия Димова

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