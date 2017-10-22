Снегопады и метели: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

На Челябинскую область надвигается снежный шторм.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, днем 23 октября в южных районах ожидается сильный и очень сильный снег. В отдельных территориях синоптики прогнозируют налипание мокрого снега на провода, на дорогах сильная гололедица от снежного наката, метели, усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

Южноуральцам во время сильного ветра не рекомендуют выходить из зданий, если ветер застал на улице – как можно скорее укрыться в помещениях.

Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, так как ветер может повредить слабо укрепленные конструкции, кровли и стеклянные фрагменты зданий, повалить деревья.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте.

Челябинск, Юлия Димова

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