«Матильда»: блуд иль бред?  Иди и смотри!

Итак, свершилось: то, о чем так долго говорили и спорили, не смотрел, но осуждали, за что проклинали и вызывали в прокуратуру, ломали копья и стены, наконец, выходит на большой экран. С сегодняшнего дня фильм «Матильда» Алексея Учителя может посмотреть любой. Вряд ли будет ошибкой заявить, что более широкой и агрессивной рекламы до сих пор не было ни у одной киноленты. По крайней мере, в России.

Колумнист РИА «Новый День», культуролог Марина Краенко, уже посмотревшая фильм на одном из многочисленных закрытых показов (кажется, на этих показах побывало полстраны), выносит свой вердикт:

«Узнав, что я уже знакома с Учительским творением во славу дома Романовых, приятельница, лакируя прическу и ногти на премьеру этого фильма, с опасением спросила: «Что ли дочку-первокурсницу не брать?!»

«Брать, – ответила я (хотя, лучше бы студентке истфака сходить на него с сокурсниками и преподами, а потом обсудить – должно быть пользительно, особенно если преподаватели прошаренные, а не зашоренные – неважно чем). – Более того, ты можешь взять даже своего пятилетнего сына. Спецэффекты превратят для него «думы царя о России» в занятное зрелище, а что касается эротических сцен – даже не всякий взрослый быстро поймет, о чем идет речь. Тут тебе и небеса, и водопады, и видения, и цвето-световые галлюцинации – все что угодно, кроме физиологии, и уж тем более блуда, о наличии коего на экране так тревожатся несмотревшие фильм сторонники фанатки Николая II – госпожи Поклонской».

Вообще, досмотрев эту «фильму» до последнего титра, я так и не поняла – об чём столько копьев сломано? Фильм – монархический. При этом абсолютно не исторический. Реально, это монархический комикс с включениями фэнтези, эротики и тем, что в этой смеси падало на мозг токсичным осадком – элементами «православия, самодержавия, народности».

Заявленным жанром псевдодокументалистики на экране пахло куда меньше. Нет, с фальсификацией все в порядке, но нужно быть очень фантазийным потребителем, чтобы усмотреть в происходящем на экране мистификацию, тем более иронию, уж не говорю – издевку. Все говорят о хорошей работе оператора. Я бы охотнее поинтересовалась бюджетом фильма. Ибо зрелище – на мой вкус, конечно, из разряда: каждый доллар на экране. Но кино одноразовое – по второму кругу эту галиматью про метания архиответственного императора между большой любовью к танцовщице и великой любовью к народу и Отечеству смотреть никто не будет. Потому и любопытно – сколько эта однодневка стоит.

Что же касается Поклонской и всех почитателей Николая Александровича Романова –

они не запрещать кино и преследовать авторов должны, а на руках носить. За новый фильм о нем, причём не о том, что Николай II был апатичным мужем истерички и профукал всю Россию, как показано в фильме Э. Климова; и не о том, что он был кровавым тираном или бездушным болваном, как это фиксируют многие другие режиссеры советских фильмов. А о том, что в молодости он испытал настоящую страсть. Но выбрал не страсть, а свой государственный долг.

Кастинг главных героев польстил и последнему русскому императору, и его подружке юности – персонажи и моложе, и красивее, и много выше: киношная Матильда вровень с настоящим Ники, а ариец в образе Ники – просто Илья Муромец. И это смешно: при сомнительных 168 сантиметрах и тонкокостном сложении последнего российского монарха играть нашего Коленьку доверили почти двухметровому атлету! Этому бы защитнику геев (исполнитель роли Николая не порноактер – мадам Поклонскую ввели в заблуждение: он просто принял участие в фотосессии в защиту секс-меньшинств, являясь при этом незамутненным натуралом) Николая Первого сыграть. Или Александра Второго…

А вот роль страстотерпца вполне «по размеру» пришлась бы, допустим, Дмитрию Анатольевичу или даже самому ВВП. А что? Чекист, просто обязан тренироваться для перевоплощений.

Но уже, братцы, спасибо творцам кино, что Николая Александровича не сыграл, к примеру Серж Безруков или Адмиралъ Константин Юрьевич Хабенский, а Матильду Феликсовну – Лиззи, Боярская дочка.

Тут лица новые, свежие, хотя несомненным безумием отдавал образ Ники. Возможно, из- за близко посаженных – почти на нос – глаз актера. Этому бы Ларсу Григория Распутина сыграть: белладонны в зрачки капнуть и – в кадр. Может, именно он – « в образе» и разочаровал Поклонскую? Трейлеры- то давно запущены. Или она – фанатка Козловского, которому роль цесаревича обломилась (что я лично приветствую – нельзя же этого красавчика давать зрителю в таких больших дозах, как «выписывают» нам)?!

Но что-то я разошлась. Вымеряю исторических персонажей линейкой. Гунявлю про засилье на экране одних и тех же лиц. Так не годится, но я попробую объяснить, почему.. Когда у всех исторических персонажей на родном экране одно, пусть и даже очень симпатичное лицо – возникает тревожное ощущение. И при такой откровенной лести главным героям, как в упомянутом фильме, возникает неловкое чувство – ну, вроде как Ален Делон Ильича сыграл.

Впрочем, создатели «Матильды» польстили не всем – Гармаш с его лицом парвеню в роли Александра Третьего (не, ну император тоже крепко закладывал за воротник: чтобы супруга не ругалась, даже в трость коньячок заливал, но выглядел принципиально иначе) – это я вам скажу, как в том анекдоте: борода не делает козла раввином. Ну, совсем другой габитус, еще бы Лешу Панина привлекли ко «двору».

Дапкунайте в роли матери Ники – тоже из разряда «кастинг по-советски»: свежие заморские лица разбавили отечественными звездами. Правда, Евгений Миронов в роли директора театров не разочаровал – видимо, сыграть может даже саму Матильду Феликсовну…

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Скажу честно, этот фильм я решила увидеть по довольно дурацкой ностальгической и романтически-сентиментальной причине. С почти детских лет я знала, как выглядит дом моей мечты. Его мне в первый приезд в Ленинград показали родители. Это был особняк Матильды Феликсовны. Сейчас мне кажется, что это здание – возможно единственное не только в Петербурге, но и вообще в России могло бы прийтись по душе Гауди. Использованием натуральных материалов, подбором фактур и оттенков отделки в природных тонах, природной же асимметрией, массивными формами, разнообразием оконных проемов, контрастностью фактур и главной фишкой «северного модерна» – органичным «вхождением» в ландшафт. «Домик» Матильды Феликсовны всеми оттенками своего серого – словно бы вырос из этих серых берегов, серого неба, серой воды. Точнее, словно бы этот замок стоял тут всегда.

Дом первым привлек мое внимание к имени и судьбе Матильды. Затем я увлеклась искусством балета. И тут, как вы понимаете, без Кшесинской никак. Потом меня до глубины души поразила жизнестойкость и деловитость главной придворной балерины империи. Закрутив по инициативе маман нелюдимого цесаревича, роман с главным Романовым, дочка польского танцовщика и сами танцовщица уже не смогла отказаться от мысли породниться с монархами. Хитренький ум маленькой балерины (буквально, крошки: рост Матильды – 153 см, при довольно массивной голове трудно даже рассчитать длину «лучших» ножек Российской империи) на ходу словил все нештяки, что становятся повседневностью членов первой семьи империи. Амур со следующим Романовым – Сергеем Михайловичем (кстати, вопреки расхожему мнению, что особняк для любимой выстроил государь-император, это Сергей Михайлович потратился) – тоже не привел темпераментную польку к алтарю. Третий Романов – великий князь Владимир – не женился на балетной прелестнице, уже получившей прозвище «шампанское Романовых» (Матильда, к слову, очень уважала этот аристократический напиток, могла запросто выкушать чуть не полведра, а на следующий день как ни в чем не бывало появиться на сцене, правда, зрелище, по свидетельству многих очевидцев, было далеко от совершенства), даже после рождения сына: мама не разрешила. Брак заключили сразу после ее смерти, сыну балерины и великого князя, Володе-маленькому на тот момент перевалило далеко за двадцать.

Да, и еще засела в памяти байка о кладе. Дескать, после революции в особняке Кшесинской почти не оказалось драгоценностей и дорогих вещей (домишко, кстати, у подруги царской юности экспроприировали не большевики – Временное правительство, правда, большевики «одинокой женщине с ребенком» тоже роскошь модерна не вернули), потому что Матильда упаковала всё в сундук, который зарыла в каком-то столичном парке или в своем саду. Этот живучий слух, к слову, был использован при создании фабулы «Итальянцев в России». Сундук, разумеется, не нашли. Что не удивительно – именно с ним Матильда укатила в Пятигорск, с намерением отсидеться до конца революционного безобразия – она вообще-то планировала вернуться в свой неподражаемый петроградский особняк (до конца жизни видела его во снах). Но, согласно «народной» питерской байке, после смерти Матильды в Париже ее призрак вернулся в Россию – по ночам бродит по Петроградской стороне и мелькает в окнах особняка: клад охраняет. А по мне, если и бродит тень Феликсовны по особняку, то исключительно из привязанности к этому почти средневековому (по производимому впечатлению) замку.

Короче, в сухом остатке от моих ощущений разных лет: особняк героини мне до сих пор нравится куда больше, чем она. Но ее «ухватистости» я отдаю должное. Хотя это почти уважительное чувство и перечеркивает крайне неприятное послевкусие от ее мемуаров – выхолощенных, глупых, претенциозных и откровенно скучных.

Особняк, в фильме, конечно, тоже появился, но главным героем не стал – а то я бы все простила создателям, если бы они показали, как Матильда Феликсовна оговаривает с Гогеном ( другим – « нашим» – Александром фон Гогеном, но тоже жутко талантливым – архитектором) суперсовременную начинку своего модернового дома и всякие дорогущие мелочи…

Но уж что показали, то показали – из короткого (и года не длился) романа незамужней балерины и холостого цесаревича вырастили метафизического гомункулуса – этакую пожизненную взаимную дружбу-любовь. Нелепую с исторической точки зрения. Но уж лучше такая любовь, нежели ненависть, что испытывают к фильму некоторые апологеты последнего императора. Собственно, посмотрев этот невинный, наивный гламур, зритель задаст себе в недоумении вопрос: как можно было решение о демонстрации столь несерьезного проекта превратить в анекдот, потом – в истерическую фобию, а затем в нечто принципиальное, что едва не поделило (а может и поделило) общество на две части?!

Как можно было в публичном пространстве, неважно – на государственном ТВ или на просторах Сети – обсуждать несмешиваемые вещи, привязавшись к мало кем виденному акту творчества?!

Например, говорить о Кшесинской вкупе с Дзержинским. Мол, памятник Дзержинскому на волне либерального экстремизма снесли, почему бы и фильм Учителя не запретить, или хотя бы не потроллить его команду?! Логики в этом никакой, ибо общего между Кшесинской и Дзержинским только польская кровь, но и из этого – в данном случае – не стоит высасывать далеко идущую теорию. Правда, слушая одну дискуссию по этому странному поводу, я вдруг поймала себя на мысли, что спорящие не вполне твердо знают биографии обсуждаемых персонажей. А некоторые из них, не исключено, даже полагают, что Матильда Феликсовна была дочерью Железного Феликса (хотя «по паспорту» она его и старше лет на пять, и вообще, как католичка имела и дополнительное имя, и еще два в дополнение к Феликсовне отчества – Адамовна, Валериановна)….

Опровергать же или называть блудом связь наследника престола и танцовщицы на том основании, что Николай II причислен к страстотерпцам – это даже не бред, это какое- то мракобесие. Есть документы. Есть дневники самого наследника престола. Из них следует, что Матильда Кшесинская БЫЛА любовницей Николая Романова. И факт этот сам по себе никак не порочит ни императора, даже если он трижды святой, ни его возлюбленную. Мне казалось, что все, и православные – в числе первых, знакомы с довольно простой тезой: святыми не рождаются. Есть святые, у которых когда-то, до обретения ими святости, были любовницы. Мария Магдалина, к слову, и вовсе сначала была блудницей. Люди меняются, духовно растут (некоторые). Так что тот факт, что Матильда Кшесинская была любовницей царя, не исключает его последующей святости.

Впрочем, мне до сих пор непонятно, когда и как Николай Александрович ее обрёл. Как невинно убиенный?! Тогда СССР оставил нам миллионов шестьдесят святых.

А путь исторического отбеливания нас до добра не доведёт. Так ведь (легко!) можно договориться до того, что и у Екатерины II любовников не было – она же Крым присоединила!!! А тут такое пятно на «репутации». И Петр Великий не крутил амуры с Анной Монс. Как можно – он же Петербург – город-родину нынешнего лидера построил!? Зря смеётесь, тенденция нынче такая – на каждого монарха – по поклонской. Но я отвлекаюсь.

Любовь к такой яркой женщине, как Матильда Кшесинская, по-моему, делает довольно непривлекательную фигуру Николая II только интереснее. К тому же, ничего порочащего: был молод, здоров, неженат.

Что же касается революционного деятеля Дзержинского. О его деятельности тоже свидетельствуют документы. Очень может быть, что в связи с имеющимися там сведениями, ему не следовало ставить памятников. Но! Общество должно знать свою историю и извлекать из неё уроки. Если это общество к тому же стремится к демократии и терпимости, ему желательно не торопиться со сносом любых памятников. В мире есть памятники Калигуле или Нерону, например, и их никто не сносит. А у нас: снесем Александру III – поставим Дзержинскому, снесем Феликсу – вознесем Столыпина, которого сорок лет назад все советские школьники знали исключительно как «вешателя».

Как бы нам – обществу – уяснить, что памятники следует сносить лишь в случаях их крайней уродливости. Или когда они портят архитектурные ансамбли. И не потому, что на каминном коврике забилась Поклонская, а на основании экспертной оценки.

А заодно, неплохо бы затвердить, что памятники бандитам, убийцам, злодеям следует немедленно сносить. Но исключительно в своей голове. Новых памятников подобным персонам ставить не следует. Нам не нужны новые памятники Дзержинскому или Столыпину, если мы нравственно и психически здоровы.

В истории с фильмом Учителя, а также всплывающим вслед за Матильдой именем Дзержинского, та же мракобесная часть аудитории нет-нет, да помянет Ленина – хотя его в фильме нет даже на подтанцовке к Кремлю (при коронации императора, например). Вот пусть эти энергичные активисты и займутся делом: Ленина из Мавзолея следует вынести и захоронить. По любым меркам и канонам. По христианским, требующим предания тела земле. По общечеловеческим – зачем нам трупы в центре государства?! По историко-культурным – мы что, древние египтяне, что ли?! По эстетическим – зачем рядом с красавцем Кремлём сие уродство? По экономическим – недёшевое это занятие, мумию экс-вождя обслуживать. По гигиеническим, наконец….

Учитель сказал правду: его фильм не содержит ничего противозаконного, значит, его можно показывать. А кто не хочет его смотреть – пусть не смотрит, никто не заставляет.

Да вот еще: раз уж пошла такая историческая пьянка, разрежу последний на сегодня огурец. Отчего бы самой Поклонской и всем, почитающим последнего русского царя как святого, не перенаправить свои усилия на реальное исправление исторической, по их мнению, несправедливости (или даже нескольких): на переименование Свердловской области, названной в честь Якова Свердлова, который, по некоторым источникам, отдал приказ убить царскую семью?! Или Ленинградской, названной в честь человека, без одобрения и разрешения которого расстрел не состоялся бы? А заодно добиться разрешения на снос всех памятников Ленину?! Или тому же Дзержинскому?!

Мне «Матильда» не понравилась. Бессмысленное кино. В нем нет не только ничего противозаконного, там вообще ничего нет (в плане содержания). Но может вас увлечет форма, а также осознание того, что в своей стране вы будете делать, смотреть или – не делать, не смотреть, – то, что сами решили – без понуканий или запретов с чьей бы то ни было колокольни.

Челябинск, Марина Краенко

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