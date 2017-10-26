Сын бывшего вице-мэра Магнитогорска, сбежавший в Малайзию, предстанет перед судом

В суд передано дело сына замглавы Магнитогорска, семь лет скрывавшегося от следствия.

Как уже сообщал «Новый День», громкий коррупционный скандал разразился в Магнитогорске осенью 2009 года. Сотрудники окружного главка МВД вместе с коллегами из ФСБ задержали замглавы администрации Магнитогорска с поличным при получении 2,7 миллиона рублей от екатеринбургского бизнесмена, добивавшегося выделения земельного участка под строительство гостиницы. Общая оговоренная сумма взятки составляла почти 5 миллионов рублей.

В ходе следствия выяснилось, что в период с июня 2008 года по сентябрь 2009 года чиновник предоставил предприятию, подконтрольному своему сыну, земельный участок площадью 5 тысяч квадратных метров в Магнитогорске. После чего через директора местного предприятия неоднократно требовал от бизнесмена взятку в виде двух первых этажей офисного здания стоимостью около 10 миллионов рублей, запланированное на этом участке.

В апреле 2012 года Челябинский областной суд признал вице-мэра виновным в получении и приготовлении взяток в крупном размере и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако впоследствии Верховный Суд РФ «скостил» мздоимцу срок до 9 лет.

В ноябре 2016 года, отбыв две трети назначенного наказания, экс-чиновник вышел по УДО. Его сын, также ставший фигурантом коррупционного дела, был объявлен в международный розыск.

В июле текущего года Интерпол разыскал беглеца в Малайзии. Сына бывшего замглавы доставили в Челябинскую область и заключили под стражу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в отношении задержанного утверждено обвинительное заключение по фактам пособничества в получении взятки и покушения на взятку в крупном размере.

Материалы уголовного дела направлены в Правобережный районный суд Магнитогорска.

Челябинск, Юлия Димова

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