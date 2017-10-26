Южноуралец избил и запер в багажнике 14-летнего школьника

В Миассе будут судить мужчину, взявшего в плен подростка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в начале сентября в поселке Восточный. Местный житель приехал проверить строящийся дом своей дочери и обнаружил на участке компанию подростков.
Увидев разгневанного мужчину, мальчишки бросились врассыпную, тот помчался следом, в итоге поймал одного из них – 14-летнего школьника.
Избив ребенка, хозяин дома затолкал его в багажнике автомобиля.
К счастью, у подростка оказался с собой телефон: пленник позвонил матери, та сообщила обо всем в полицию.
Прибывшие на место сотрудники МВД освободили пострадавшего, а мужчину доставили в участок, сообщает NewsMiass.
По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего с применением насилия возбудили уголовное дело.
На днях материалы дела поступили в суд. Добавим, с учетом уже имеющейся судимости, миасцу грозит, как минимум, 5 лет колонии общего режима.
Челябинск, Юлия Димова
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