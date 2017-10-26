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Четверг, 26 октября 2017, 10:34 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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Южноуралец избил и запер в багажнике 14-летнего школьника

Южноуралец избил и запер в багажнике 14-летнего школьника

В Миассе будут судить мужчину, взявшего в плен подростка.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел в начале сентября в поселке Восточный. Местный житель приехал проверить строящийся дом своей дочери и обнаружил на участке компанию подростков.

Увидев разгневанного мужчину, мальчишки бросились врассыпную, тот помчался следом, в итоге поймал одного из них – 14-летнего школьника.

Избив ребенка, хозяин дома затолкал его в багажнике автомобиля.

К счастью, у подростка оказался с собой телефон: пленник позвонил матери, та сообщила обо всем в полицию.

Прибывшие на место сотрудники МВД освободили пострадавшего, а мужчину доставили в участок, сообщает NewsMiass.

По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего с применением насилия возбудили уголовное дело.

На днях материалы дела поступили в суд. Добавим, с учетом уже имеющейся судимости, миасцу грозит, как минимум, 5 лет колонии общего режима.

Челябинск, Юлия Димова

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