Дело экс-сенатора Цыбко затягивается

Челябинск, Октябрь 26 (Новый День, Юлия Димова) –В Челябинском облсуде затягивается рассмотрение жалобы на приговор Константину Цыбко.

Как сообщили РИА«Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, сегодня коллегия из трех судей рассмотрела ходатайства осужденного и стороны защиты. Адвокаты бывшего члена Совета Федерации РФ просили изменить подзащитному меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества до вступления приговора в силу в связи с неудовлетворительными, по мнению самого осужденного, условиями содержания в СИЗО-1 Челябинска.

Напомним, накануне Цыбко пожаловался на ущемление своих прав в учреждении ГУ ФСИН, заявив, что он не «тюремная пыль», имеет право на исправный санузел, положенную по закону камеру площадью 4 квадратных метра на человека и все условия для подготовки к рассмотрению его жалобы в облсуде. Также осужденный, ссылаясь на проблемы со слухом, сообщил о необходимости лично участвовать в процессе. В настоящий момент Цыбко участвует в заседании по видео-конференц-связи из следственного изолятора.

Два защитника экс-сенатора, вступившие в дело накануне заседания, просили суд отложить рассмотрение апелляции минимум на 30 дней для ознакомления с материалами.

Ходатайство об изменении осужденному меры пресечения судебная коллегия оставила без рассмотрения, но частично удовлетворила просьбу новых адвокатов, отложив заседание по жалобе Цыбко на две недели.

Напомним, ходатайство стороны защиты об отводе судей в связи с их предвзятостью и передаче апелляции в другую инстанцию оставлено без удовлетворения.

Как уже сообщал РИА «Новый День», 3 августа Озерский городской суд приговорил Константина Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой в доход государства 70 миллионов рублей. Также осужденный лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 3 года.

В суде установлено, что в 2012 году Цыбко получил от Евгения Тарасова 17,5 миллионов рублей за оказание содействия в назначении его на должность главы администрации Озерска. Кроме того, Цыбко получил от предпринимателя Олега Лакницкого взятку в сумме 10 миллионов рублей за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса.

Челябинск. Другие новости 26.10.17

Тревожный сигнал: челябинцы не чувствуют себя защищенными. / К Земле мчится гигантский астероид. / Южноуралец избил и запер в багажнике 14-летнего школьника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»