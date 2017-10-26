Южноуральцы по Интернету заказывают санкционную колбасу и молоко

Прокуратура требует закрыть два южноуральских сайта, торгующих санкционными продуктами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, проведена проверка соблюдения запретов по ввозу в Челябинскую область продовольственной продукции. За 2016 год и 9 месяцев текущего года сотрудники южноуральского Россельхознадзора выявили 21 партию санкционных товаров. Изъято и уничтожено 132 тонны продуктов.

В ходе проверки деятельности торговых предприятий региона возбуждено более десятка административных дел по фактам продажи товаров без сопроводительных документов и достоверной информации о реализуемой продукции.

Не оставлена без внимания и продажа запрещенных товаров в сети Интернет.

В ходе мониторинга обнаружены два сайта, предлагающих южноуральцам колбасы и молочную продукцию итальянского и испанского производства, запрещенных к ввозу в Россию.

Прокурор обратился с исками в суд, требуя запретить распространение данной информации в Интернете и заблокировать веб-страницы.

Устранение выявленных нарушений взято прокуратурой на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

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