Южноуральцы по Интернету заказывают санкционную колбасу и молоко

Прокуратура требует закрыть два южноуральских сайта, торгующих санкционными продуктами.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, проведена проверка соблюдения запретов по ввозу в Челябинскую область продовольственной продукции. За 2016 год и 9 месяцев текущего года сотрудники южноуральского Россельхознадзора выявили 21 партию санкционных товаров. Изъято и уничтожено 132 тонны продуктов.
В ходе проверки деятельности торговых предприятий региона возбуждено более десятка административных дел по фактам продажи товаров без сопроводительных документов и достоверной информации о реализуемой продукции.
Не оставлена без внимания и продажа запрещенных товаров в сети Интернет.
В ходе мониторинга обнаружены два сайта, предлагающих южноуральцам колбасы и молочную продукцию итальянского и испанского производства, запрещенных к ввозу в Россию.
Прокурор обратился с исками в суд, требуя запретить распространение данной информации в Интернете и заблокировать веб-страницы.
Устранение выявленных нарушений взято прокуратурой на контроль.
Челябинск, Юлия Димова
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