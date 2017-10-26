В Челябинске буйный пациент разбил реанимобиль

В Челябинске пациент разбил «скорую» и сбежал от медиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД города, инцидент произошел 23 октября в Металлургическом районе. Горожанин почувствовал себя плохо и вызвал медицинскую бригаду. Прибывший на место врач осмотрел больного и принял решение о госпитализации.

Уже будучи в машине пациент начал дебоширить, устроил разборки с медиками.

В ходе конфликта челябинец разбил окно в реанимобиле и вылез через него на улицу. По словам очевидцев, буйный мужчина звал на помощь прохожих, однако далеко убежать от медиков не сумел – те поймали его и снова усадили в машину.

Сотрудники «скорой» сообщили о разъяренном пациенте в полицию. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.

Известно, что участник конфликта был трезв и не употреблял наркотиков. Что привело пациента в бешенство, предстоит выяснить сотрудникам МВД.

Челябинск, Юлия Димова

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