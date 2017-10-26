В Челябинской области шестилетняя девочка умерла по пути в больницу

В Еманжелинске ребенка с пневмонией не довезли до лечебного учреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в минувший понедельник. Шестилетняя девочка болела на протяжении нескольких дней. В воскресенье родители вызвали на дом врача.

После осмотра педиатр выявил у ребенка воспаление легких и рекомендовал стационарное лечение. По предварительным данным, мать девочки от госпитализации отказалась.

На следующий день состояние дошкольницы резко ухудшилось. Родители вызвали скорую помощь и начали собирать ребенка в больницу.

По пути к медицинскому автомобилю девочка потеряла сознание и упала прямо на лестнице в подъезде. Медики пытались ее реанимировать, однако спасти пациентку не удалось.

В настоящий момент по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Следователи опрашивают сотрудников медучреждения. По ее итогам будет дана оценка действиям врачей и родителей погибшей, решится вопрос о возбуждении уголовного дела либо его отказе.

Челябинск, Юлия Димова

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