Челябинец задавил  дорожника на угнанном авто

В Челябинске будут судить молодого парня, насмерть сбившего дорожного рабочего.

Как сообщили РИА «Новый День»в пресс-службе прокуратуры региона,смертельная авария произошла ночью 11 июня. Пьяный челябинец пробрался в чужой автомобиль ВАЗ-21102 , припаркованный во дворе дома №6 по улице Барбюса и поехал кататься по городу.

Подъезжая к улице Доватора, угонщик на скорости более 100 километров в час протаранил дорожное ограждение ремонтируемого участка дороги и сбил стоявшего там рабочего. От полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков.

Виновника аварии обвинили в краже автомобиля и нарушении правил дорожного движения в алкогольном опьянении, повлекших смерть человека.

После утверждения обвинительного заключения материалы переданы на рассмотрение в Советский районный суд.

Челябинск, Юлия Димова

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