Южный Урал завалит снегом

Синоптики предупредили южноуральцев о сильных снегопадах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 27 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода, в большинстве районов выпадет снег, на юге мокрый, возможно налипание снега на провода, на дорогах гололедица, местами сильная.

По данным Челябинского ЦГМС, в горных районах также ожидаютсяобильные осадки, не исключены заторы на дорогах.

Госавтоинспекция области рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. Чтобы защититься от непогоды, южноуральцев просят заранее запастись теплыми вещами, едой и топливом.

Снежные заносы и как следствие, увеличение числа ДТП дорожные полицейские прогнозируют на трассе Челябинск – Новосибирск.

Для оказания помощи автомобилистам и контроля за движением на всех автодорогах области работают дополнительные наряды ДПС.

Челябинск, Юлия Димова

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