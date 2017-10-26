На Южном Урале полицейские устроили погоню со стрельбой

На трассе под Челябинском сотрудники ДПС обстреляли серийного воришку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, инцидент произошел на автодороге Вахрушево – Долгодеревенское. Сотрудники угрозыска пытались задержать подозреваемого в 5 эпизодах краж из садовых домиков, однако злоумышленник удрал от полицейских на «Газели».

Сотрудники ДПС пустились за ним в погоню. Нарушитель на требования инспекторов остановиться не реагировал, выезжал на встречную полосу, создавая помехи движущемуся транспорту и угрожая жизни автомобилистам. Тогда один из сотрудников несколько раз выстрелил по колесам машины из табельного оружия, после чего та остановилась. Однако грабитель даже не думал сдаваться. Мужчина выскочил из автомобиля и убежал в лес, где его затем и настигли полицейские.

Во время обысков «газели» были найдены краденые вещи садоводов на общую сумму 250 тысяч рублей. На 37-летнего ранее судимого южноуральца завели дело о краже и отправили в СИЗО.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.10.17

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