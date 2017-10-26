В Челябинской области ускорят сроки проведения судебно-психиатрических экспертиз

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился построить новое здание для проведения судебно-психиатрических экспертиз. Такое решение принято на прошедшем сегодня координационном совещании с участием правоохранительных органов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, решение овозведении нового здания для проведения психиатрических исследований по уголовным и гражданским делам поддержали все без исключения руководители силовых структур.

Необходимость строительства подобного объекта очевидна: существующее в Челябинске «стражное отделение» областной специализированной психоневрологической больницы в настоящий момент закрыто, все экспертизы проводятся в соседних регионах и занимают значительно больше времени.

В свою очередь, провести капитальный ремонт корпуса лечебного учреждения, построенного в 1969 году, технически невозможно.

В связи с этим губернатор Челябинской области заявил о строительстве нового здания. Проектно-сметная документация объекта уже разработана, необходимые финансовые средства отражены в проекте областного бюджета на 2018 год.

Добавим, на прошедшем сегодня совещании также рассматривались вопросы по выявлению правонарушений и преступлений в сфере обязательного автострахования гражданской ответственности автомобилистов. В связи с участившимися случаями мошенничества с полисами ОСАГО в главном управлении внутренних дел создана специальная рабочая группа, специализирующаяся на раскрытии данных преступлений. Уже возбуждено 917 уголовных дел по преступлениям, окончено производство по 184 делам, 106 лиц привлечены к уголовной ответственности. Руководители правоохранительных органов в ходе заседания отметили, что в настоящее время ситуация в Челябинской области взята под контроль.

Кроме того, в правительстве региона обсудили эффективность мер, направленных на пресечение фактов невыплаты заработной платы южноуральцам.

По данным Гострудинспекции, размер долга по заработной плате в области на сегодняшний день достигает 79 миллионов рублей, в основном задолженность сформирована на предприятиях-банкротах.

В ходе обсуждения вопроса было принято решение усилить межведомственное взаимодействие Гострудинспекции и Следственного комитета Челябинской области по обмену информацией в случае нарушений трудовых прав граждан.

Челябинск, Юлия Димова

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