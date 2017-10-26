Зато дыру залатал: в Челябинске перевернулась бетономешалка с раствором

В Челябинске придумали новый способ укладки асфальта – непсредственно в момент ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необычную технологию ремонта дорог неожиданно для себя и окружающих «открыл» водитель бетономешалки. Сегодня около полудня строительная техника перевернулась на улице Ярославской в районе АМЗ.

Как отмечают очевидцы в соцсетях, многотонный транспорт угодил колесами в огромную дыру, потерял баланс и завалился на бок. При этом находившийся в емкости цементный раствор вытек на проезжую часть.

Обсуждая дорожно-транспортное происшествие, горожане посоветовали водителю слить остатки цемента в яму на дороге, «чтоб не пропадал». По предварительным данным, в результате аварии пострадавших нет. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Юлия Димова

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