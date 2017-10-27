Кровавая бойня: пьяный кыштымец напал на отделение скорой помощи

В Кыштыме пьяный мужчина разгромил отделение «скорой» и избил сотрудников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 26 октября. О происшествии сообщила в соцсетях сотрудница «скорой». По словам женщины, пьяный дебошир посреди ночи вломился в медучреждение и стал крушить все подря: начал выламывать двери, нападать на дежурных фельдшеров. Затем буйный горожанин набросился с кулаками на водителя скорой, ему на помощь бросился другой водитель, но тот избил и его.

В результате происшествия первый сотрудник получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. По словам коллег, истекающий кровью водитель около 5 минут пролежал без сознания, в это время мужчина продолжал его избивать. Другой водитель отделался гематомами и ссадинами.

После срабатывания тревожной кнопки приехали сотрудники 02 и задержали нападавшего. Полицейским горожанин сообщил, что пытался вызвать врача беременной подруге, однако «скорая» к ним не приехала. После выяснилось, что звонивший забыл указать адрес, в итоге решил навестить медицинскую бригаду лично.

После инцидента медики вместе с полицейскими все же выехали на указанный адрес. В квартире они застали пьяную женщину. Она грубо заявила, что никого не вызывала, «скорая» ей не нужна и, вообще, она хочет спать. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.

«Мы – коллектив скорой помощи, сделаем все, что от нас зависит, чтобы этот, не знаю как его назвать, получил срок. Надеемся, общественность нас поддержит, – отметила автор сообщения. – К нам в скорую и так новые сотрудники в очереди не стоят, а при таком отношении, боюсь, и они начнут разбегаться».

Напомним, еще один случай нападения на «скорую» накануне зафиксирован в Челябинске. Неадекватный пациент разбил окно реанимобиля и попытался удрать от медиков. Буйного горожанина поймали и передали сотрудникам МВД.

Челябинск, Юлия Димова

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