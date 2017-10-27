В Челябинске две легковушки влетели в маршрутку, есть пострадавшие

В Челябинске произошло массовое ДТП с участием маршрутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожно-транспортное происшествие случилось накануне около 21 часа на Копейском шоссе. Водитель Nissan в условиях снегопада не справился с управлением, машина вылетела на «встречку» и протаранила маршрутное такси №128.

От удара легковушку отбросило на проезжавший мимо автомобиль Skoda, а в пассажирский автобус врезался ехавший позади водитель Kia.

В результате ДТП пострадали две девушки 19 и 21 года. С закрытыми черепно-мозговыми травмами, ранами лица и сотрясением мозга пассажирок маршрутки доставили в больницу.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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