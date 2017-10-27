Бизнесмен, заказавший главу Красноармейского района, предстанет перед судом

В Челябинской области будут судить организатора несостоявшегося убийства районного главы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего бизнесмена, директора ТД «Урал».

По версии следствия, в период с ноября 2015 по ноябрь 2016 года коммерсант уговаривал своего знакомого убить главу Красноармейского района и местного предпринимателя. За это заказчик обещал киллеру 2,1 миллиона рублей, в ходе подготовки к убийству передал исполнителю фотографии потерпевших, видеозаписи с маршрутами их передвижения и другую информацию. Мотивом преступления стало желание бизнесмена занять пост главы Красноармейского района после гибели Юрия Сакулина, а также поквитаться с коммерсантом после финансовых разногласий при использовании земельных участков в Челябинске. На одном из них конкурент оформлял сделки купли-продажи автотранспорта.

Однако довести задуманное до конца заказчик убийства не смог. 11 ноября его «с поличным» задержали силовики при передаче наемнику 600 тысяч рублей. За несколько дней до этого исполнитель сообщил о намерениях бизнесмена в полицию.

Кроме того, в ходе обыска дома у него обнаружено нарезное длинноствольное огнестрельное ружье – карабин образца 1938 года. Оружие мужчина хранил без специального разрешения.

Уголовное дело по фактам приготовления к организации убийтва двух лиц из корыстных побуждений и незаконном хранении огнестрельного оружия направлено на рассмотрение в Курчатовский районный суд Челябинска.

Челябинск, Юлия Димова

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