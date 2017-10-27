Автоледи, сбившая ребенка в Бродокалмаке, сменила пол и потеряла документы

В Красноармейском районе суд арестовал водителя, покалечившего юного пешехода.

Как уже сообщал РИА «Новый День», дорожный инцидент произошел 21 октября в селе Бродокалмак. 15-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Могильникова, когда его сбил ВАЗ-2106. Виновник аварии с места происшествия скрылся. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа, ушибом головного мозга тяжелой степени доставили в областную клиническую больницу. По факту нарушения правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего возбудили дело.

В ходе расследования полицейские установили владельца отечественной легковушки. На допросе автомобилист уверенно заявил, что в момент ДТП за рулем находилась его супруга. Автоледи подтвердила его слова. Однако в дальнейшем на основании показаний очевидцев все же выяснилось, что машиной управлял мужчина. Также установлено, что владелец ВАЗа лишен водительских прав и сел за руль в пьяном виде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, по ходатайству следователя Красноармейский районный суд заключил водителя под стражу сроком на два месяца. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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