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Пятница, 27 октября 2017, 14:06 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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За вылетевшего из окна младенца накажут отца

За вылетевшего из окна младенца накажут отца

Житель Магнитогорска, едва не угробивший новорожденного сына, предстанет перед судом.

Как уже сообщал , дорожная авария произошла днем 28 августа. Мужчина за рулем «девятки» вместе с женой, четырехлетней дочерью и новорожденным сыном ехал по улице Карла Маркса, когда в них врезался ВАЗ-21120. От удара младенец, располагавшийся на заднем сиденье в не пристегнутой ремнями люльке, вылетел через разбитое стекло на проезжую часть. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Остальные пассажиры, а также водители легковушек в аварии не пострадали.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, виновником ДТП оказался отец малыша: мужчина не уступил дорогу автомобилю, проехав на красный сигнал светофора.

В отношении магнитогорца возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью новорожденного.

После утверждения обвинительного заключения материалы дела направили в суд.

Отметим, санкция части 1 статьи 164 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Челябинск, Юлия Димова

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