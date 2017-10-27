За вылетевшего из окна младенца накажут отца

Житель Магнитогорска, едва не угробивший новорожденного сына, предстанет перед судом.

Как уже сообщал «Новый День», дорожная авария произошла днем 28 августа. Мужчина за рулем «девятки» вместе с женой, четырехлетней дочерью и новорожденным сыном ехал по улице Карла Маркса, когда в них врезался ВАЗ-21120. От удара младенец, располагавшийся на заднем сиденье в не пристегнутой ремнями люльке, вылетел через разбитое стекло на проезжую часть. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Остальные пассажиры, а также водители легковушек в аварии не пострадали.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, виновником ДТП оказался отец малыша: мужчина не уступил дорогу автомобилю, проехав на красный сигнал светофора.

В отношении магнитогорца возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью новорожденного.

После утверждения обвинительного заключения материалы дела направили в суд.

Отметим, санкция части 1 статьи 164 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Челябинск, Юлия Димова

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