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Пятница, 27 октября 2017, 14:06 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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Уральская осень: на смену снегопадам придут дожди

Уральская осень: на смену снегопадам придут дожди

В последние дни октября в Челябинской области ожидаются плюсовые температуры.

Как передает корреспондент , в ближайшие дни синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег, на западе региона пройдут дожди.

По данным Челябинского гидрометцентра, днем 28 октября по области ожидается до +2 градусов. В воскресенье столбики термометров поднимутся до +5. Ночью температура опустится до -9 градусов, в горах и низинах похолодает до -15.

В начале следующей недели дожди продолжатся. По данным портала Gismeteo, в Челябинске столбики термометров поднимутся до отметки +3 градуса. В первых числах ноября осадки прекратятся, температура в зависимости от времени суток будет колебаться в районе нуля.

Челябинск, Юлия Димова

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