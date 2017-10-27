«Надеваем противогазы и выходим на улицы»: челябинцы готовятся  к приезду Путина

Челябинские эко-активисты готовятся к встрече с Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложение устроить флешмоб во время визита в Челябинскую область главы России появилось в соцсетях. Обратить внимание президента к проблемам загрязнения воздуха общественники решили не традиционными митингами, пикетами, шествиями, а непринужденной прогулкой по городу в противогазах.

«Предлагаю устроить флешмоб: с 7 по 9 ноября включительно ходить по улице (а тем, кому посчастливилось войти в число принимающих такого гостя, и во время встречи с ним) исключительно в масках, респираторах, а по возможности, в противогазах и на гостевом маршруте» – написала на своей странице одна из участниц экологического движения.

План у активистов имеется и на случай, если президент вдруг оставит без внимания экологическую обстановку в регионе. Тогда, по мнению организаторов, гуляющих в противогазах челябинцев должны отразить в своих материалах представители СМИ. «Главное создать массовость, оповестить как можно больше людей. Давайте попробуем все вместе выразить желание жить в чистом городе», – резюмируют организаторы акции. Обсуждая готовящееся мероприятие в соцсетях, некоторые челябинцы уже высказались против, заявив, что это «крайние меры», и «такого рода деяния» к приезду первого лица государства будут жестко пресекаться

Напомним, визит Владимира Путина на Южный Урал запланирован в рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана 9 ноября. Президент планирует встретиться с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, чтобы подписать ряд соглашений в сфере образования, здравоохранения и развития малого бизнеса, также главы государства намерены посетить некоторые промышленные объекты. В целом, на форуме ожидается более 1,5 тысяч гостей. В Челябинскую область съедутся губернаторы российских регионов, министры и другие высокопоставленные лица обеих стран.

Челябинск, Юлия Димова

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