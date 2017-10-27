В Челябинске закроют перекресток Свердловского проспекта и улицы Труда

В центре Челябинска изменят схему движения транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, сегодня с 23 часов в связи с ремонтом трамвайных путей будет закрыто движение любого транспорта на перекрестке улицы Труда и Свердловского проспекта.

Трамваи на данном участке не будут курсировать в обоих направлениях и возобновят работу лишь утром в понедельник.

На время ремонта трамвай №6 проследует по маршруту «ЧТЗ – центр – ЧТЗ», маршруты №17 и №20 в сторону Медгородка отменяются, на маршруты №3 и №16 направят дополнительные вагоны.

Движение троллейбусов ближайшие два дня будет закрыто в сторону Металлургического района.

Троллейбус №7 направят по маршруту «ЧМК – Свердловский проспект – Алое поле – ул. Энгельса – ул. Братьев Кашириных – ул. Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – ЧМК». Троллейбус № 12 проследует по маршруту «ул. Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – Алое поле – ул. Энгельса – ул. Братьев Кашириных – ул. Молодогвардейцев – ул. Молдавская».

Дорогу для автомобилистов откроют лишь утром 1 ноября.

Напомним, с 25 октября также действуют ограничения для движения автотранспорта на перекрестке улиц Свободы и Труда в сторону Площади павших революционеров. Строительство дренажной канализации на перекрытом участке планируют завершить к 15 ноября.

Челябинск, Юлия Димова

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