Челябинскую школу закрыли из-за вспышки пневмонии

В Челябинске школьников отправили на досрочные каникулы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», резкий скачок заболеваемости зафиксирован в школе №15. Сразу у семи учащихся медики диагностировали воспаление легких.

Администрация образовательного учреждения отменила занятия, отправив детей на каникулы раньше срока.

В настоящий момент ситуацию в школе изучают представители регионального Роспотребнадзора. Специалисты отмечают, что нередко пневмония развивается как осложнение при острых респираторных вирусных инфекциях. «Ситуацию мы пока не расшифровали, но там есть два разных возбудителя. Все необходимые противоэпидемические мероприятия в школе проведены», – цитирует «Первый областной» замруководителя надзорного ведомства Светлану Лучинину.

Добавим, подъем заболеваемости пневмонией последний месяц отмечается и в других регионах России. Так, с 21 октября на карантин закрыты все школы Новгородской области, с 23 октября – Ростовской области. Сложная ситуация складывается в отдельных районах Тульской и Владимирской областей.

В Челябинской области в минувший понедельник от пневмонии умерла 6-летняя жительница Еманжелинска. Ребенок скончался по дороге в больницу. В настоящий момент в обстоятельствах смерти девочки разбирается Следственный комитет.

Челябинск, Юлия Димова

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