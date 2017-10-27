Южноуральские заводы уличили в подделке разрешений на выбросы

Магнитогорские предприятия попались на фальсификации разрешений на выбросы.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, факты подделки документов вскрылись в ходе проверки соблюдения требований законодательства об охране атмосферного воздуха. Ранее природоохранная прокуратура оштрафовала промышленные предприятия в Левобережном районе Магнитогорска за негативное воздействие на окружающую среду и бесконтрольный выброс вредных веществ в атмосферу.
В 2016 – 2017 годах по иску прокурора суд обязал загрязнителей воздуха разработать необходимую документацию и обратиться в государственные органы для получения соответствующих квот с указанием предельно-допустимых объемов выбросов.
Компании направили разрешительные документы в отдел приставов, а также в управление Росприроднадзора. При их рассмотрении и были обнаружены признаки подделки.
Материалы прокурорской проверки передали в следственные органы.
В отношении четырех предприятий возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества, сопряженного с неисполнением договорных отношений в сфере предпринимательства, с причинением значительного ущерба.
Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 27.10.17
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