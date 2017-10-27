В Златоусте иностранцы зарезали пенсионера и пытались сжечь его соседку

В Челябинской области будут судить иностранцев за убийство с особой жестокостью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, преступление произошло в декабре 2016 года. 67-летний златоустовец познакомился в магазине с молодой парой. Разговорившись, пенсионер пригласил их к себе, чтобы отпраздновать знакомство. На вечеринку позвали и 35-летнюю соседку.

В ходе застолья парочка решила обокрасть хозяина квартиры, вспомнив, что в магазине мужчина расплачивался банковской картой.

Разыграв сцену ревности, новоиспеченный знакомый ударил пенсионера табуретом по голове, после чего несколько раз пырнул его ножом в шею.

В этот момент сообщница убийцы удерживала соседку, пытавшуюся спасти хозяина квартиры. Убедившись, что пенсионер мертв, гость переключился на нее. Он также вонзил в нее нож, однако лезвие обломилось, оставшись у женщины в животе. Тогда его соучастница другим ножом ударила пострадавшую, после чего та перестала кричать и сопротивляться.

Затем парочка собрала все ценное, чтобы было в квартире: телевизор, видеокамеру, фотоаппарат, утюг, шуруповерт, мужское пальто, два медальона, сотовый телефон, банковскую карту, паспорт убитого и продукты.

Уже на выходе мужчина открыл конфорку газовой плиты, поджег лежавшие в комнате вещи и запер входную дверь.

Впоследствии пострадавшую женщину эвакуировали из горящей квартиры сотрудники пожарной охраны. Пострадавшую доставили в медучреждение, врачи спасли ей жизнь. Разбойников задержали и предъявили им обвинения в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, поджоге и краже чужого имущества. Установлено, что пара не имеет российского гражданства, постоянного места жительства, мужчина ранее судим за кражи. По ходатайству следователя подозреваемых заключили под стражу.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела переданы в Челябинский областной суд.

Челябинск, Юлия Димова

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