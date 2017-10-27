Челябинскому студенту, зверски убившему отца и мать, вынесли приговор

Молодого челябинца, до смерти забившего родителей, отправили в колонию.

Как уже сообщал «Новый День», жестокое убийство произошло в июне 2016 года в квартире по улице Куйбышева.

В тот вечер между хозяином жилища и его сыном произошел конфликт. В ходе разборок 19-летний парень избил отца, затем схватил молоток и более десятка раз ударил им обидчика по голове.

Вскоре от соседки вернулась мать семейства. Испугавшись, что женщина заявит в полицию, молодой человек также набросился на нее с молотком, три раза ударив по голове. Чтобы скрыть следы преступления, нападавший поджег шкаф с одеждой и скрылся. Впоследствии подозреваемого в тяжком преступлении задержали.

На молодого человека, спортсмена и учащегося колледжа, возбудили сразу два уголовных дела – «Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление» и «Умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, в ходе судебного заседания парень признался в убийстве родителей и поджоге квартиры, однако заявил, что не помнит, как все произошло.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14,5 лет в колонии строгого режима. Дополнительное наказание – ограничение свободы сроком на один год (исполняется после освобождения из мест лишения свободы).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Юлия Димова

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