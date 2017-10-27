Депутат устроил драку прямо на дороге     

В Челябинской области парламентарий устроил разборки на дороге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 25 октября в Карталинском районе.

Местные жители стали свидетелями драки с участием члена городского собрания депутатов. Парламентарий, ехавший за рулем ВАЗа, остановился на перекрестке, вышел из машины и направился к водителю Nissan, затормозившему на светофоре. Депутат силком вытащил автомобилиста на улицу, несколько раз ударил мужчину головой и кулаками по голове, после чего сел в машину и умчался. Нападение на водителя зафиксировала камера видеорегистратора. На записи видно, как дерущихся разнимает оказавшийся в этот момент поблизости полицейский.

По словам депутата, водитель иномарки подрезал его и повредил крыло автомобиля, пишет U24. А в ходе разборок еще и порвал ему дорогое пальто.

Впоследствии пострадавший снял побои и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В настоящий момент проверкой инцидента занимается участковый полиции. Парламентарий уверен, что его вины в произошедшем нет, при этом обращаться в суд с иском о возмещении материального ущерба он считает ниже своего достоинства.

Челябинск, Юлия Димова

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