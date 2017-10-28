Воскресный смог: на Южном Урале объявлены НМУ

В 4 городах Челябинской области объявлены НМУ 1-ой степени опасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредны примесей в воздухе, ожидаются с 22 часов 28 октября до 19 часов 29 октября в Челябинске, Карабаше и Коркино; с 8 до 19 часов 29 октября – в Троицке.

В региональном министерстве экологии рекомендуют жителям этих муниципалитетов не проводить работ, связанных с задымлением, и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.

Напомним, неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (НМУ) представляют собой сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

При режиме НМУ 1-ой степени опасности мероприятия носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности предприятия. А вот населению рекомендуется:

– ограничить пребывание на улице;

– проводить проветривание помещений только кондиционерами;

– занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;

– уезжать в загородную зону на отдых, санаторно-курортное оздоровление в периоды с наиболее неблагоприятными метеорологическими условиями и уровнями загрязнения атмосферного воздуха.

Жалобы на неприятный запах и смог во время НМУ принимают в региональных управлениях Росприроднадзора и Роспотребнадзора по телефонам 8(351)-237-81-83 и (351) 263-64-90) соответственно, а также на «горячей линии» Областной экологической приёмной 8-800-500-41-91.

Челябинск, Светлана Намская

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