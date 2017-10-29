Власть Скорпиона.     Гороскоп РИА «Новый День»  на ноябрь 2017

В ноябре Солнце в первые две декады будет находиться в знаке Скорпиона, а 22 числа перейдёт к Стрельцу. Меркурий в начале месяца тоже будет у Скорпиона, и затем тоже уйдёт к Стрельцу, 6 ноября. Венера до 7 ноября останется у Весов, а потом перейдёт к Скорпиону. Марс весь месяц будет в Весах.

Солнце в Скорпионе пробуждает в людях властность, требовательность, нетерпеливость, склонность к агрессивному поведению и эмоциональной разрядке. В то же время оно воодушевляет на трудовые подвиги, воздействуя на их амбиции, стремление подтвердить свою значимость и способности. Перейдя к Стрельцу, Солнце стимулирует совместную деятельность людей, усиливает стремление помогать друг другу, а также подстёгивает интерес к новому, из-за чего в людях пробуждается интерес к знаниям и общению.

Меркурий у Скорпиона пробуждает в людях любопытство и подозрительность. Люди становятся критичными, иногда даже слишком, с ними становится трудно общаться, разговор легко перерастает в конфликт. Период благоприятен для исследований, подробного изучения каких-либо обстоятельств, тщательного поиска ответов на вопросы, и малопригоден для ведения важных переговоров. Меркурий в Стрельце будет усиливать воздействие Солнца в части сближения между людьми и обмена информацией, однако в серьёзной работе его влияние будет проявляться индивидуально.

При Венере в Весах люди стремятся к гармонии в отношениях, повышается их договороспособность, легче налаживаются контакты, быстрей прекращаются конфликты, находятся компромиссы. Перейдя к Скорпиону, Венера станет очень эмоциональной и напряжённой в отношениях. В этот период она ощущает острую заинтересованность в партнёре, ни на секунду не может отвлечься, и на любое действие бурно реагирует любовью, ненавистью, ревностью. Под влиянием эмоций её действия могут быть неадекватны: она легко может причинить зло, желая добра, и добро, желая зла. Поэтому её партнёру придётся за ней следить так же тщательно, как следит она.

При Марсе в Весах усиливается роль контактов, связей между людьми. Это хорошее время для коллективной работы, когда требуется непрерывная согласованность действий.

Овен

В ноябре гороскоп у Овнов-мужчин в профессиональном плане преимущественно благоприятный. В основной работе напряжёнными будут два промежутка в первой и второй декадах, 6 – 8 и 16 – 18 ноября (они не подходят для начала новых проектов), а затем, с 19 числа, ситуация значительно улучшится. Гармоничные аспекты Сатурна с Венерой и Юпитера с Ураном создадут благоприятные условия для успешной профессиональной активности и быстрого продвижения в работе, расширения сферы деловых интересов, создания и укрепления связей, а также обновления деятельности. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами практически полностью благоприятен на весь месяц, при этом вторая половина ноября выглядит более успешной. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами тоже больше подходит вторая половина месяца, с 17 числа, а до этого небольшие затруднения возникнут в промежутки 2 – 4 и 13 – 16 ноября. Прогноз по финансовой деятельности на весь месяц положительный. В ноябре сложатся благоприятные условия для инициативы, самостоятельной деятельности Овнов, хотя в промежуток 12 – 15 ноября предпочтительна коллективная работа, иначе Овны вступят в борьбу с объективными обстоятельствами, и не справятся. Кроме того, некоторые сложности могут возникнуть 24 – 25 ноября из-за Сатурна – в этот момент тоже нежелательно осуществлять собственные планы и идеи.

У Овнов-женщин в промежуток с 5 по 13 ноября под воздействием напряжённого аспекта Юпитера с Меркурием возникнут неблагоприятные условия для работы из-за ослабления их интеллектуальных способностей и появления внешних препятствий для получения информации, установления или сохранения связей, планирования и согласованных действий с окружающими. Это негативное влияние планет проявится в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Не рекомендуется планировать на эти дни что-либо серьёзное – обсуждение важных вопросов, подписание деловых бумаг, начало нового проекта и т.д. Всю значимую работу лучше перенести на вторую половину ноября, на период, начиная с 19 числа. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности положительный, за исключением промежутка 13 – 16 ноября, когда под воздействием напряжённого аспекта Марса и Нептуна возникнет кратковременный период потери контроля над реальностью, что чревато заблуждениями, ошибками, обманом. Это может быть период интенсивных враждебных действий против Овнов, возможны опасные интриги, мошенничество. Соответственно, не рекомендуется на этот промежуток планировать что-либо важное, тем более что, судя по гороскопу, в этом не будет необходимости: всю такую работу можно будет успешно выполнить в другие дни. В первой половине месяца лучше работать (принимать решения) самостоятельно, а во второй – коллективно.

В первой декаде ноября у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. В основной работе напряжённым будет промежуток 6 – 8 ноября. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается положительно. Взаимодействие с далёкими партнёрами будет идти с переменным успехом, но в целом тоже благополучно.

У Овнов-женщин положительно характеризуются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Для основной работы относительно благополучным будет промежуток 1 – 4 ноября, а затем до конца периода прогноз отрицательный. Для взаимодействия с местными партнёрами период не подходит.

Во второй декаде у Овнов-мужчин сохраняется благоприятный прогноз для финансовой деятельности и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. В основной работе и при взаимодействии с далёкими партнёрами некоторые затруднения ожидаются 14 и 16 – 18 ноября.

У Овнов-женщин в основной работе неблагоприятный период продлится до 18 ноября. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами непригоден промежуток 11 – 13 ноября. В финансовой деятельности и при взаимодействии с далёкими партнёрами сложности ожидаются 13 – 16 ноября.

В третьей декаде у Овнов-мужчин наилучшим остаётся прогноз по решению финансовых вопросов, но, кроме того, положительно характеризуются и основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Это лучший период в месяце.

У Овнов-женщин полностью положительно оцениваются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. В основной работе трудности могут возникнуть 29 – 30 ноября. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами будет идти с переменным успехом.

Телец

Прогноз на ноябрь у Тельцов-мужчин в профессиональном плане в основном негативный. Относительно успешно будут развиваться только отношения с далёкими деловыми партнёрами, при этом на первую половину месяца прогноз по этому направлению лучше, чем на вторую. На остальные направления деятельности отрицательно будут влиять напряжённые аспекты планет, и это влияние окажется определяющим. Аспект Плутона с Меркурием ослабит интеллектуальные возможности Тельцов и будет препятствовать любому обновлению деятельности, смене направления работы, а также продвижению в делах. Судя по гороскопу, ситуация в основной работе, сотрудничество с местными партнёрами и финансовая деятельность окажутся в ноябре неудачными. Возможно, в своей работе Тельцы попадут в тупик, и весь месяц будут заняты поиском новых перспектив. В этот период возможны существенные изменения в восприятии жизненных целей, а также вмешательство внешних факторов, существенно меняющих жизнь и вынуждающих искать новую стратегию. Тельцы могут достичь некоторых успехов в планировании будущей деятельности, однако приступать к реализации своих планов не рекомендуется. Не исключено некоторое продвижение при сотрудничестве с далёкими партнёрами, но в этом случае следует действовать осторожно: успехи в первой половине ноября ещё ничего не гарантируют.

У Тельцов-женщин ноябрь в профессиональном плане будет сложным месяцем. В первые две декады им лучше сосредоточить свою активность на отношениях с далёкими деловыми партнёрами, поскольку гармоничные аспекты Юпитера, Солнца и Урана указывают на благоприятные условия для продвижения в делах именно в этом направлении. Основная работа, взаимодействие с местными партнёрами и финансовая деятельность попадут под влияние напряжённого аспекта Сатурна с Марсом, из-за чего в работе у Тельцов возникнут серьёзные препятствия, и по этой причине возможны конфликты с коллегами, руководством, партнёрами. Ситуация исправится с 17 ноября, когда действие указанного аспекта прекратится, и вместо него на Тельцов начнут влиять гармоничные аспекты планет. Однако работа с местными партнёрами не рекомендуется до конца ноября, так как для этого направления негативная астрологическая ситуация сохранится. Возможно, Тельцам будет предложена выгодная сделка, но, судя по гороскопу, надежды на неё не оправдаются. Все важные сделки лучше перенести на будущее. До 20 ноября рекомендуется не участвовать в коллективной работе, не проявлять инициативу и не принимать на себя ответственность: гороскоп положительно оценивает только одиночную деятельность.

В первой декаде ноября у Тельцов-мужчин гороскоп даёт относительно благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, хотя во второй половине периода, в промежуток 6 – 9 ноября, в работе проявятся внешние препятствия. Основная профессиональная деятельность, взаимодействие с местными деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов в этот период, по гороскопу, будут неудачными.

У Тельцов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами: здесь только 9 ноября могут возникнуть кратковременные трудности. Но прогноз по основной работе, финансам и взаимодействию с местными партнёрами на всю декаду негативный.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин довольно благополучным выглядит сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе, решению финансовых вопросов и взаимодействию с местными партнёрами остаётся отрицательным.

У Тельцов-женщин до 17 ноября негативно оцениваются основная работа и финансовая деятельность (затем прогноз становится положительным). Сотрудничество с далёкими партнёрами характеризуется как преимущественно успешное, а взаимодействие с местными партнёрами, наоборот как неудачное, и не рекомендуется.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин практически для всей работы прогноз негативный. Сотрудничество с далёкими партнёрами возможно, но действовать следует с осторожностью: Тельцы столкнутся с внешними препятствиями.

У Тельцов-женщин полностью благоприятный прогноз по основной деятельности и решению финансовых вопросов. Сотрудничество с далёкими партнёрами будет идти с переменным успехом, взаимодействие с местными партнёрами оценивается отрицательно.

Близнецы

У Близнецов-мужчин гороскоп на ноябрь не вполне благоприятный: месяц будет не очень успешным, и во всей работе ожидаются трудности, хотя и не слишком значительные. Астрологический фон ноября представляет собой смесь краткодействующих гармоничных и напряжённых аспектов, из-за которых ни одно начинание, ни один процесс не сможет развиться во что-либо существенное. Соответственно, окончательная оценка месяца зависит от ожиданий Близнецов: если они рассчитывали на значительный прорыв в работе, то ноябрь выглядит как неудачный. Но если они ждали серьёзных проблем, то этого не случится, и, значит, месяц можно признать благополучным. Наиболее перспективными, по гороскопу, выглядят отношения с далёкими партнёрами: здесь только промежуток 23 – 26 ноября, из-за напряжённого Марса, непригоден для выполнения важной работы, принятия ответственных решений. В этот период возможен конфликт с партнёрами (но он будет преодолён). Сотрудничество с местными партнёрами будет идти с трудностями, и ситуация начнёт исправляться только в третью декаду – в целом, не рекомендуется приступать к новой, крупной работе, лучше ограничиться текущими задачами. В основной работе будет больше проблем, чем достижений. Близнецам будут досаждать различные мелкие помехи и неприятности. Финансовая деятельность характеризуется в целом как успешная, хотя некоторые проблемы ожидаются в промежутки 4 – 7 и 18 – 19 ноября.

У Близнецов-женщин месяц тоже будет не очень успешным. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами серьёзные неприятности ожидаются в конце ноября – в промежуток с 26 по 30 число. В этот момент они попадут под влияние негативного Сатурна, который в аспекте с Меркурием создаст объективные препятствия для продвижения в работе, в том числе возникнут проблемы с коллегами и партнёрами, получением информации, проведением встреч, переговоров, консультаций. Соответственно не рекомендуется планировать на этот период что-либо важное. На остальные дни прогноз по этой деятельности относительно благоприятен. Гармоничные аспекты Сатурна с Луной и Венерой указывают на успешное решение производственных, административных и хозяйственных задач. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется тоже как относительно успешное, но в промежуток 23 – 26 ноября Близнецы столкнутся с неприятностями: эти дни не подходят для реализации собственных планов и идей, а также для обновления деятельности. Прогноз по финансовой деятельности скорей неблагоприятный, месяц не подходит для решения крупных важных задач, лучше ограничится текущей деятельностью. Вообще, в ноябре гороскоп отдаёт предпочтение коллективной работе: инициативы лучше не проявлять, ответственность на себя не принимать.

В первой декаде ноября у Близнецов-мужчин наилучший можно считать прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами: здесь только 7 – 8 ноября – неудачный момент. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами скорей негативный. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 7 – 8 ноября.

У Близнецов-женщин наилучшим тоже является прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, и тоже 7 – 8 ноября оценивается негативно. При взаимодействии с местными партнёрами трудности ожидаются 4 и 7 – 8 ноября. В основной работе неудачным будет первая половина периода, 1 – 4 ноября. Финансовая деятельность не рекомендуется.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин сохраняется положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе будут большей частью затруднения. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 18 – 19 ноября. Взаимодействие с местными партнёрами будет малоуспешным.

У Близнецов-женщин положительно характеризуется основная работа и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами тоже можно считать успешным, за исключением промежутков 14 и 18 – 20 ноября. Для решения финансовых вопросов подходят 13 и 18 – 20 ноября.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности – он положительный на весь период. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается как успешное до 28 ноября (затем ожидаются небольшие затруднения). В основной работе прогнозируются трудности. При работе с далёкими партнёрами проблемы возникнут в промежуток 23 – 26 ноября.

У Близнецов-женщин для выполнения основной работы подходит только первая половина декады, до 25 ноября. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется положительно на период 21 – 25 ноября. При работе с далёкими партнёрами проблемы возникнут в промежутки 23 – 26 и 29 – 30 ноября. Финансовая деятельность будет неудачной.

Рак

В ноябре у Раков-мужчин гороскоп на первую половину месяца преимущественно негативный, а на вторую – благоприятный. С начала ноября и до 13 числа на Раков будет влиять скопление напряжённых аспектов Марса и Солнца, а также аспект Юпитера с Сатурном, что создаст неблагоприятные условия для любых изменений и продвижения в работе. Под воздействием Сатурна сформируются объективные помехи, преодоление которых либо окажется невозможным, либо из-за этого позже возникнут долговременные нежелательные последствия, которые сделают бессмысленными все предыдущие затраты. В первой половине месяца не рекомендуется тратить время и силы на сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов. Также для первой декады сомнительной выглядит серьёзная активность в основной работе и в сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Относительно благополучным для этих направлений выглядит промежуток 8 – 10 ноября, но для всей важной работы лучше выбрать последующие периоды. Далее для финансовой деятельности и взаимодействия с далёкими партнёрами неблагоприятным окажется промежуток 16 – 18 ноября: в этот момент высока вероятность обмана со стороны партнёров или самообмана и попытки реализации непродуманных идей. Весь остальной период, с 13 по 30 ноября, гороскоп оценивает как успешный. В середине месяца, в промежуток 13 – 21 ноября, Ракам предстоит проявить инициативу, лидерские качества, либо действовать самостоятельно в одиночку. Судя по гороскопу, они будут в этом успешны.

У Раков-женщин в профессиональном плане месяц неудачный. Прогнозы по основной работе и сотрудничеству с местными и деловыми партнерами преимущественно негативные. Период не подходит для продвижения в работе, начала новых крупных проектов, осуществления новых идей, смены направления деятельности. В то же время, прогноз по финансовой деятельности на весь месяц благоприятный (и, особенно, на третью декаду). Также на весь месяц гороскоп даёт положительный прогноз по продвижению в карьере. Одновременно с этим, гармоничные аспекты Нептуна, Сатурна и Урана указывают на существенный успех в административной, организационной, хозяйственной деятельности, а также на желательность обновления в работе. Таким образом, можно считать, что гороскоп подталкивает Раков к поиску новых перспектив и изменениям, не связанным непосредственно с основной деятельностью. Также, по гороскопу, в ноябре Ракам не следует оставаться в одиночестве и проявлять инициативу в работе. Они должны действовать скрытно, на втором плане, используя возможности, предоставляемые обстоятельствами и окружающими. В этот период следует избегать конфликтов и стремиться к их поддержанию и улучшению. Правильно выстроенные отношения обеспечат успех на долгий период.

В первой декаде ноября у Раков-мужчин прогноз для основной работы благоприятен на период с 7 ноября. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет успешным, начиная с 8 ноября. Прогноз по финансовой деятельности и работе с далёкими партнёрами положительный на 1 ноября, и отрицательный на остальные дни.

У Раков-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов, при этом, в субботу, 4 ноября, лучше никаких решений не принимать. Выполнение основной работы и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами одинаково оценивается как неудачное.

Во второй декаде у Раков-мужчин полностью положительно оценивается выполнение основной работы. Прогноз по сотрудничеству с местными партнёрами тоже благоприятный, хотя 11 ноября возможны небольшие затруднения. Для работы с далёкими партнёрами не подходят промежутки 11 – 12 и 16 – 18 ноября, а для решения финансовых вопросов – промежуток 11 – 12 ноября.

У Раков-женщин положительно характеризуется финансовая деятельность. Основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, по гороскопу, будет неудачным.

В третьей декаде у Раков-мужчин положительно оценивается основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами, хотя в конце месяца, 29 – 30 ноября возможны незначительные затруднения. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами и финансовой деятельности полностью благоприятный.

У Раков-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный. Разовый успех возможен 22 ноября.

Лев

Гороскоп на ноябрь у Львов-мужчин в профессиональном плане по-прежнему преимущественно благоприятный. Основные негативные моменты возникнут во втором и третьем квартале, в промежутки 13 – 16 и 25 – 28 ноября. В первом случае Львы, вероятно, предпримут попытку осуществить некий перспективный план, идею, но для этого не сложатся подходящие внешние условия. Также в этот период возможен и откровенный авантюризм – необоснованный риск. Во втором случае напряжённые аспекты Солнца и Меркурия негативно отразятся на интеллектуальных способностях Львов, но они попытаются действовать, не считаясь с этим, и потерпят неудачу. Если Львы проявят в эти моменты достаточную осторожность, то неприятностей удастся избежать. Наилучшей по результатам будет первая декада. Здесь Львы смогут в полную силу реализовать свои преимущества и существенно продвинуться в работе – на это указывают гармоничные аспекты Юпитера с Меркурием и Венерой. Всю интеллектуально сложную работу лучше делать именно в это время. На этот же период, по гороскопу, приходится пик личной активности и самостоятельности. В остальные две декады лучше заниматься коллективной работой. В третьей декаде, возможно, сыграют роль новые знакомства либо привлечённые старые связи. Это хороший момент для расширения сферы деловых интересов, экспериментов, исследований, поиска перспектив. Здесь важным окажется именно человеческое окружение.

У Львов-женщин прогноз на ноябрь почти полностью благоприятный. Гороскоп даёт положительный прогноз для всей профессиональной деятельности, при этом наилучшим периодом для работы будет первая декада. В гороскопе на этот период наблюдается скопление гармоничных аспектов Солнца, Юпитера, Урана и Сатурна, которые создадут исключительно благоприятные условия для продвижения в работе в любом направлении, и обеспечат Львов необходимыми для этого ресурсами. Также этот период подходит для обновления профессиональной деятельности, расширения сферы деловых интересов, разумного риска в новых перспективных направлениях. Дальше, по прогнозу, эффективность Львов немного снизится, но до самого конца месяца результаты будут положительными. На весь месяц у Львов высокие показатели успешности и по одиночной, и по коллективной работе. Львы смогут продемонстрировать свои лучшие деловые качества: возможно, в этом месяце их обязанности расширятся, и они своими успешными действиями заработают некое поощрение – либо материальное, либо карьерное. Большое количество гармоничных аспектов в ноябре указывает также на то, что обстоятельства будут складываться в пользу Львов, некие, не вполне осознаваемые, процессы будут подталкивать их действия в нужную сторону, обеспечивая благоприятные результаты. Тем не менее, и для собственной инициативы условия будут подходящими.

В первой декаде ноября у Львов-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Но и основная работа, и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуются как успешные.

У Львов-женщин прогноз по всей деятельности тоже положительный – и ещё лучше, чем у мужчин. При этом финансовая деятельность успешна в меньшей степени, а основная работа и сотрудничество с партнёрами оцениваются очень высоко.

Во второй декаде у Львов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами проблемы ожидаются в промежуток 13 – 16 ноября. Прогноз по работе с финансами полностью положительный.

У Львов-женщин по-прежнему наилучшие прогноз относятся к выполнению основной работы и сотрудничеству с деловыми партнёрами, а финансовая деятельность оценивается немного хуже, но тоже положительно.

В третьей декаде у Львов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами неблагоприятным будет промежуток 25 – 28 ноября, а остальные дни характеризуются как успешные. В работе с финансами небольшие проблемы возможны 27 – 28 ноября.

У Львов-женщин полностью положительный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. При решении финансовых вопросов затруднения возможны 23 ноября (на остальные дни прогноз положительный).

Дева

У Дев-мужчин гороскоп на ноябрь в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Наиболее ровные результаты, по прогнозу, покажет основная деятельность: в течение всего месяца она будет успешной, и хотя во второй декаде наблюдается некоторое ухудшение, затем, в третьей декаде, Девы всё равно сумеют наверстать упущенное, и закончат месяц в плюсе. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет наиболее успешным в перовой половине ноября, в промежуток 5 – 13 ноября. Во второй половине ситуация в этом направлении несколько ухудшится, будут даже небольшие провалы 14 – 16 и 27 – 28 ноября (ослабление интеллектуальных способностей и сложные внешние условия), но тем не менее, итог ноября, по гороскопу, положительный. Взаимодействие с далёкими партнёрами начнётся с трудностей, и в течение первых двух декад их нужно будет преодолевать, но зато в третьей декаде ситуация исправится и до конца месяца будет только улучшаться. Финансовая деятельность тоже будет развиваться от лучшего к худшему, при этом затруднения ожидаются в середине месяца, в промежутке 13 – 16 ноября – там целое скопление напряжённых аспектов, поэтому никакие серьёзные решения не рекомендуются. Лучше все важные вопросы перенести на третью декаду, для которой гороскоп даёт наилучший прогноз. Личную активность, самостоятельность, инициативу лучше всего проявлять в третьей декаде, допустимо также и в первой декаде, а в середине месяца желательно предпочесть коллективную работу.

У Дев-женщин период тоже будет преимущественно успешным в профессиональном плане. В основной работе трудности возникнут только в первой декаде, в промежуток 6 – 8 ноября. Из-за скопления напряжённых аспектов он не подходит для продвижения в делах, начала новых проектов, и, кроме того, гороскоп указывает, что в этот момент возможен конфликт с руководством или коллегами. Нежелательно обсуждать в эти дни сложные вопросы. Наилучший период для этого направления – третья декада. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности не подходит начало месяца, промежуток 1 – 4 ноября. Вероятно, в этот момент под влиянием Марса у Дев возникнет стремление немедленно заняться какой-либо деятельностью, однако делать этого не стоит, так как, скорей всего, для этого ничего не подготовлено, и успеха не будет. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный, за исключением промежутка 12 – 15 ноября, когда Девы будут находиться под влиянием искажённой информации и могут попасться на обман. Важные дела лучше перенести. Вообще, в ноябре лучше не проявлять инициативу и не принимать на себя ответственности – коллективная работа на втором плане тактически выгодней.

В первой декаде ноября у Дев-мужчин полностью положительный прогноз по выполнению основной работы. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами непригодно начало месяца, промежуток 1 – 4 ноября. В работе с далёкими партнёрами ожидаются трудности. Финансовая деятельность характеризуется как успешная, но 4 – 5 ноября возможны осложнения.

У Дев-женщин для выполнения основной работы не подходит промежуток 6 – 8 ноября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности отрицательный на промежуток 1 – 4 ноября, и положительный на остальные дни. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами благоприятный.

Во второй декаде у Дев-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы, при этом 15 – 16 ноября возможны небольшие затруднения. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 14 – 16 ноября, а для работы с далёкими партнёрами – промежутки 13 – 15 и 20 ноября. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный, за исключением 13 – 15 ноября.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов, а также к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный на промежуток 12 – 15 ноября, и положительный на остальные дни. Основная деятельность характеризуется как успешная.

В третьей декаде у Дев-мужчин прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный, за исключением промежутка 26 – 27 ноября. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность оцениваются как полностью успешные.

У Дев-женщин полностью положительно характеризуются основная работа и финансовая деятельность. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается как успешное, но в промежуток 24 – 25 ноября возможны небольшие затруднения.

Весы

По гороскопу, ноябрь у Весов-мужчин в профессиональном плане будет в основном благополучным. Основная работа в течение всего периода будет идти ровно, с плавным улучшением к концу месяца. Небольшие затруднения могут возникнуть в промежуток 7 – 8 ноября: нежелательно в этот момент принимать окончательное решение по какому-либо вопросу, особенно, если это предложение со стороны. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются в промежутки 3 – 4 и 13 – 17 ноября. В первом случае, напряжённый аспект Солнца и Сатурна помешает начать новое дело или создаст обстоятельства, ведущие к убыткам, потерям – рекомендуется снизить деловую активность до минимума. Во втором случае напряжённые аспекты Марса будут побуждать Весы к неумеренной активности, что станет источником конфликтов с коллегами или партнёрами. Период не подходит для обновления деятельности, смены направления работы. Следует перепроверять полученную информацию. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходят промежутки 1 – 5 и 16 – 18 ноября. Причины – те же самые, что указаны выше, и, кроме того, 17 – 18 ноября не следует производить административные, организационные или хозяйственные преобразования. Прогноз по финансовой деятельности положительный, с улучшением к концу месяца, но на промежуток 10 – 15 ноября прогноз негативный. В этот период на принятие финансовых решений большое влияние будут оказывать напряжённые аспекты Марса, поэтому Весы скорей всего будут вести себя неразумно.

У Весов-женщин в ноябре лучше всего будет идти работа с местными партнёрами. Здесь только 7 – 8 ноября не следует начинать новое дело, особенно, по собственной инициативе. Не рекомендуется навязывать что-либо коллегам или партнёрам. В основной работе трудные моменты ожидаются в начале, 3 – 4 ноября, середине, 13 – 15 ноября, и в конце месяца, 30 ноября. В начале и конце Весам будет мешать Сатурн, а в середине – Марс. Это неблагоприятные моменты для реализации своих планов, идей. Возможны потери, убытки, рекомендуется снизить деловую активность до минимума. Для взаимодействия с далёкими партнёрами период в значительной мере не подходит. Возможны только разовые, кратковременные успешные операции в середине месяца, 11 – 14 ноября, и в третьей декаде, 20 – 28 ноября. Период благоприятен для выполнения текущей работы, с незначительным продвижением в делах. Осуществлению крупных проектов будут препятствовать напряжённые аспекты Урана с Солнцем и Плутона с Марсом. Обстоятельства будут складываться против намерений Весов, также неожиданные события могут вмешиваться в жизнь, отвлекая силы и внимание, поэтому разумно иметь некоторый резерв того и другого. Прогноз по финансовой деятельности на весь месяц отрицательный, поэтому никакие самостоятельные решения и действия нежелательны. Вообще, в ноябре предпочтение следует отдать коллективной работе. Для самостоятельной работы подходит только промежуток 5 – 13 ноября.

В первой декаде ноября у Весов-мужчин прогноз по основной работе положительный, за исключением промежутка 7 – 8 ноября. Финансовая деятельность тоже характеризуется как в основном успешная. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 3 – 4 ноября, а при работе с далёкими партнёрами – в первую половину декады, 1 – 5 ноября.

У Весов-женщин трудности в основной работе возникнут 3 – 4 ноября. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами осторожность следует проявить 7 – 8 ноября. Для взаимодействия с далёкими партнёрами и решения финансовых вопросов декада не подходит.

Во второй декаде у Весов-мужчин сохраняется положительный прогноз по основной работе. Для сотрудничества с местными партнёрами период малопригоден: прогноз неблагоприятен на промежуток 13 – 17 ноября. При взаимодействии с далёкими партнёрами затруднения ожидаются 16 – 18 ноября. Для решения финансовых вопросов не подходит первая половина декады, 11 – 15 ноября.

У Весов-женщин в основной работе трудности ожидаются 13 – 15 ноября. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит вторая половина периода, 15 – 19 ноября. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами положительный на всю декаду. Финансовая деятельность оценивается отрицательно.

В третьей декаде у Весов-мужчин практически вся деятельность характеризуется как успешная: прогноз по основной работе, сотрудничеству с партнёрами и решению финансовых вопросов положительный на весь период.

У Весов-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз по выполнению основной работы (за исключением 30 ноября) и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При взаимодействии с далёкими партнёрами небольшие сложности ожидаются в конце декады, 29 – 30 ноября. Финансовая деятельность по-прежнему характеризуется отрицательно.

Скорпион

В ноябре у Скорпионов-мужчин гороскоп в профессиональном плане почти полностью благоприятный. Особенно существенные успехи ожидаются в первой декаде месяца, когда гармоничные аспекты Юпитера с Сатурном и Плутона с Солнцем создадут условия для эффективной работы. Вообще, в течение всего месяца обстоятельства будут складываться в пользу Скорпионов, но в первую декаду аспекты ещё и наилучшим образом повлияют на их таланты и способности, и помогут их применить с максимальной пользой. Особенно это относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Вероятно успешное взаимодействие с государственными органами, юридическими организациями, вышестоящими инстанциями. Однако в конце месяца, 27 – 29 ноября, Скорпионам следует уменьшить свою активность, сосредоточившись на сохранении достигнутого, поскольку в этот момент напряжённые аспекты Солнца, Сатурна и Урана не позволят продвинуться в делах и даже могут причинить убытки. Ещё один напряжённый момент возникнет 11 – 12 ноября в финансовой сфере: в этот промежуток не следует решать важные вопросы с руководством, заниматься административными или хозяйственными делами и, вообще, проявлять инициативу. Возможны также негативные внешние обстоятельства. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный на весь месяц. В ноябре предпочтительна коллективная деятельность, хотя и одиночная, самостоятельная не исключается.

У Скорпионов-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Также как успешная оценивается и основная работа, хотя в третьей декаде, 25 – 26 числа (выходные), решать профессиональные проблемы не следует. В этот момент Скорпионы будут не готовы к принятию каких-либо решений и, кроме того, в эти дни возможен конфликт с партнёрами или коллегами. Для взаимодействия с далёкими партнёрами наилучшим образом подходит первая половина месяца и, особенно, первая декада. Начиная с 19 ноября, прогноз по этому направлению становится преимущественно отрицательным. Очевидно, что при условии активной деятельности Скорпионов в первой половине периода, на вторую у них просто не останется сил или других ресурсов, но сохранится желание продолжать успешную работу. Им придётся ограничить себя в этом и заняться сохранением достигнутого и укреплением своих позиций. Вдобавок, и обстоятельства в этот период будут складываться против их устремлений и, как показывает гороскоп, не следует идти им наперекор. Для финансовой деятельности тоже лучше всего подходит первая декада. Далее небольшие сложности возникнут 14 – 15 и 27 – 28 ноября (на остальные дни прогноз положительный). В эти дни не следует убеждать кого-либо в своей правоте, навязывать свои планы, идеи, а также заниматься поиском финансирования.

В первой декаде ноября у Скорпионов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Также положительно оценивается выполнение основной работы и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. При решении финансовых вопросов затруднения могут возникнуть в промежуток 9 – 10 ноября.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Взаимодействие с местными партнёрами и выполнение основной работы тоже характеризуются как успешные.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин сохраняется положительный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В работе с финансами затруднения ожидаются 11 ноября.

У Скорпионов-женщин полностью положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. При взаимодействии с далёкими партнёрами некоторые сложности могут возникнуть 19 – 20 ноября. В финансовой сфере трудности возможны в промежуток 14 – 15 ноября.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин полностью положительно характеризуются основная работа и финансовая деятельность. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами проблемы ожидаются в конце периода, 27 – 29 ноября. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами благоприятный, за исключением 25 ноября.

У Скорпионов-женщин положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В основной работе трудности возникнут 25 – 26 ноября. В финансовой сфере сложный момент – промежуток 27 – 28 ноября. Для работы с далёкими деловыми партнёрами подходит только начало декады, 21 – 23 ноября.

Стрелец

В ноябре у Стрельцов-мужчин в основном положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе неблагоприятный момент – промежуток 11 – 13 ноября (это выходные и понедельник), когда под влиянием негативного Нептуна Стрельцы могут принять неправильное решение. В эти одни ожидается поступление искажённой информации или обман со стороны партнёров или коллег. При сотрудничестве с местными партнёрами не рекомендуется заключать сделку 7 – 8 ноября. Также этот промежуток не подходит для решения хозяйственных и административных вопросов. Кроме того, возможны мелкие помехи и недоразумения из-за беспорядка в работе (это, кстати, относится и к основной деятельности). Для решения финансовых вопросов и взаимодействия с далёкими партнёрами подходит только середина месяца, промежуток 10 – 24 ноября. В первой декаде и в середине третьей будет преобладать влияние напряжённых аспектов планет, поэтому на эти периоды ничего серьёзного планировать не рекомендуется. В середине ноября на Стрельцов будет влиять гармоничный аспект Юпитера с Ураном, который поможет продвинуться в делах, расширить сферу деловых интересов, установить новые связи, обновить профессиональную деятельность. На этот период предпочтительной является коллективная работа, тогда как в первую и третью декады нужно будет проявить больше самостоятельности.

У Стрельцов-женщин первая декада ноября будет в основном неудачной для работы – здесь преобладает влияние напряжённых аспектов планет. Соответственно, на этот период лучше не планировать важных дел. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходят вторая и третья декады – прогноз до конца месяца положительный. Для выполнения основной работы благоприятен промежуток 11 – 27 ноября. Конец месяца пройдёт под негативным воздействием Сатурна, и в этот период ожидаются неприятные события, происшествия. Это неподходящий момент для деловой активности и инициативы. Лучше сократить работу до минимума. Взаимодействие с далёкими деловыми партнерами в первой половине ноября будет идти с переменным успехом, а во второй наладится. Напряжёнными в первой половине будут промежутки 4 – 6 (выходные и понедельник) и 12 – 14 ноября. В обоих случаях не рекомендуется проявлять инициативу и принимать окончательное решение: скорей всего, Стрельцы будут руководствоваться неверной информацией. Во второй половине месяца мелкие неприятности возможны 17 и 25 ноября – Стрельцы в эти дни могут принять легкомысленное решение, приняв желаемое за действительное. Работа с финансами в течение всего месяца будет идти с переменным успехом. Неприятные моменты будут возникать во всех трёх декадах, рекомендуется относиться к своим решениям ответственно, не рисковать, не надеяться на удачу при отсутствии весомых оснований.

В первой декаде ноября у Стрельцов-мужчин наилучшим можно считать прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Здесь только промежуток 7 – 8 ноября неблагоприятен для работы. В основной деятельности трудности ожидаются тоже 7 – 8 и, возможно, 10 ноября. Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами на всю декаду негативный.

У Стрельцов-женщин для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами непригоден промежуток 4 – 8 ноября. В финансовой деятельности и при работе с далёкими партнёрами сложности возникнут в промежуток 4 – 5, а также 8 ноября.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. В основной работе некоторые трудности ожидаются в промежуток 11 – 13 ноября. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами благоприятный.

У Стрельцов-женщин положительно характеризуются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит промежуток 11 – 13 ноября, а также 17 ноября. Прогноз по финансам в основном неблагоприятный, успешными могут быть операции только в промежуток 15 – 16 ноября.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основных профессиональных обязанностей. При работе с далёкими партнёрами трудности ожидаются 25 – 27 ноября. Для финансовой деятельности не подходит промежуток 25 – 28 ноября.

У Стрельцов-женщин положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для основной работы прогноз благоприятен до 28 ноября. Сотрудничество с далёкими партнёрами будет успешным, хотя 25 ноября возможны затруднения. Для решения финансовых вопросов не подходят 21, 25 – 26 и 30 ноября.

Козерог

Прогноз на ноябрь для Козерогов-мужчин в профессиональном плане остаётся в основном неблагоприятным. В астрологическом фоне сохраняет своё влияние напряжённый аспект Урана с Сатурном, который неблагоприятно отразится на основной работе и сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Этот аспект будет формировать помехи при попытках Козерогов обновить свою деятельность, сменить её направление, а также продвинуться в текущей работе. К счастью, этот аспект прекратит своё действие в середине месяца, и с 16 ноября прогноз по обоим направлениям работы становится положительным до конца ноября. Соответственно, рекомендуется все важные решения перенести на вторую половину периода. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный. В течение всего месяца возможны лишь разовые кратковременные успехи, поэтому период не подходит для выполнения длительной работы, заключения долгосрочных контрактов. В ноябре это направление находится под влиянием напряжённых аспектов Марса, что указывает на возможные попытки преодолеть ситуацию силой или упорной работой, а также на то, что эти попытки окажутся неудачными. Идеи, возникшие у Козерогов в этот период, на самом деле нереализуемы. Рекомендуется все важные дела отложить до более подходящего времени. Прогноз по финансовой деятельности тоже на весь ноябрь негативный. Возможны лишь отдельные успешные операции. Инициатива в этом месяце нежелательна.

У Козерогов-женщин ноябрь, по гороскопу, довольно хлопотный. В астрологическом фоне значительное место займут напряжённые аспекты Марса, которые будут подталкивать Козерогов к активной, но непродуктивной деятельности. Напряжённые аспекты Солнца, Урана, Юпитера указывают на невозможность продвижения в делах или существенные трудности при этом. Правда, их воздействие в некоторой степени нейтрализуется многочисленными гармоничными аспектами ближних планет. Тем не менее, гороскоп даёт полностью негативный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и, кроме того, это заметно повлияет на финансовую деятельность, регулярно создавая Козерогам проблемы. На этом фоне относительно благоприятным выглядит прогноз по выполнению основной работы: напряжённые моменты хотя и присутствуют на протяжении всего месяца, но они кратковременны и в основном слабы. А наилучшим можно считать прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Здесь месяц начнётся с трудностей, но, по мере продвижения вперёд, препятствия будут слабеть, а продуктивность работы повышаться. И в результате, почти вся вторая половина ноября оценивается как успешная. Соответственно, Козерогам рекомендуется развивать именно это направление. В течение всего месяца предпочтительна коллективная деятельность, особенно, в третьей декаде. Кстати, и прогноз по карьерному росту тоже улучшается от второй к третьей декаде.

В первой декаде ноября у Козерогов-мужчин ожидаются незначительные успехи в сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами, а в промежуток 6 – 10 ноября – и в финансовой деятельности. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными партнёрами полностью отрицательный. У Козерогов-женщин в основной работе трудности возникнут 4 – 6 и 7 ноября. Финансовая деятельность будет неудачной в первой половине декады, 1 – 5 ноября, и успешной в остальные дни. В работе с далёкими деловыми партнёрами проблемы возникнут 2 и 8 – 9 ноября. Сотрудничество с местными партнёрами оценивается полностью негативно.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами прогноз отрицательный до 15 ноября, и положительный на остальное время. Финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими партнёрами оцениваются отрицательно, и не рекомендуются.

У Козерогов-женщин благоприятный прогноз по основной работе (за исключением 20 ноября). Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов непригоден промежуток 14 – 16 ноября. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается полностью отрицательно.

В третью декаду у Козерогов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансам негативный, за исключением 23 ноября, а прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами отрицательный полностью.

У Козерогов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. для решения финансовых вопросов подходит только 23 ноября. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный, за исключением 22 ноября (для основной работы: 22 – 24 ноября).

Водолей

В ноябре у Водолеев-мужчин гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Правда в середине месяца, в промежуток 12 – 20 ноября, на них будут воздействовать напряжённые аспекты Юпитера с Солнцем и Меркурия с Марсом, из-за чего этот период неблагоприятен для сотрудничества с местными деловыми партнёрами, но в первую и третью декаду работа в этом направлении будет идти успешно. Для основной профессиональной деятельности на большую часть месяца гороскоп даёт положительный прогноз. Исключение составляют промежутки 7 – 8 и 11 – 14 ноября. В первом случае Водолеям не рекомендуется заниматься административными и хозяйственными вопросами, а во втором, из-за негативного влияния Марса, им следует воздержаться от поспешного принятия решения, а также удерживаться от споров. Для финансовой деятельности не подходит промежуток в начале месяца, 2 – 4 ноября – из-за напряжённой Венеры и, опять же, Марса. В этот момент не рекомендуется руководствоваться эмоциями и направлять финансы на новое дело. Также это неподходящее время для поиска финансирования. Все вопросы и дела лучше перенести на последующие периоды, тем более что прогноз на остальное время до конца месяца положительный. Для работы с далёкими партнёрами наиболее подходящее время – середина месяца, 8 – 19 ноября. В третьей декаде дела будут идти неблестяще, а на первую декаду прогноз в основном негативный.

У Водолеев-женщин лучше всего дела будут идти в финансовой сфере. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами и основная работа тоже будут выполняться относительно благополучно. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами лучше всего подходит середина месяца, 11 – 22 ноября. Для первой и третьей декады прогноз скорей негативный. Этот же промежуток отмечается гороскопом как предпочтительный для коллективной деятельности, тогда как в остальные две декады Водолеям лучше работать самостоятельно. В течение второй-третьей декады на Водолеев большое влияние будет оказывать гармоничный Юпитер. Это создаст благоприятные условия для расширения своей активности, вовлечения в свою работу новых лиц, возможно, знакомых или друзей, а также это может означать восстановление прежних деловых связей. Кроме того, этот период подходит для обновления своей деятельности, движения в новом направлении, а также для дальних поездок. Это хорошее время для образования различных групп в рамках общих деловых интересов, для слияния разнообразных сообществ, в том числе фирм, компаний (временного или постоянного) и совместных действий. Во второй декаде месяца возможен карьерный рост, повышение социального статуса, укрепление своего профессионального положения, как посредством привлечения связей, так и благодаря собственным успехам.

В первой декаде ноября у Водолеев-мужчин в основной работе, при положительном в целом прогнозе, затруднения ожидаются 2 и 7 – 8 ноября. Для финансовой деятельности и сотрудничества с далёкими деловыми партнерами не подходит промежуток 2 – 4 ноября. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами в основном отрицательный, но середина декады, промежуток 3 – 6 ноября, оценивается как успешная.

У Водолеев-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения могут возникнуть 1, 3 и 7 – 8 ноября. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 7 – 8 ноября. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами в основном неблагоприятный.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин гороскоп положительно оценивает финансовую деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами (кроме 20 ноября). Основная работа до 15 ноября оценивается как неудачная, а далее как успешная. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами полностью отрицательный.

У Водолеев-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит начало декады, 12 – 14 ноября (на остальные дни прогноз положительный). Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами благоприятный.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин положительно оценивается финансовая деятельность, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и выполнение основной работы. Прогноз по взаимодействию с далекими партнёрами скорей негативный.

У Водолеев-женщин полностью положительно характеризуется финансовая деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В основной работе трудности ожидаются в промежуток 24 – 26 ноября. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами в основном отрицательный.

Рыбы

В ноябре у Рыб-мужчин гороскоп в профессиональном плане в основном благоприятный. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности, особенно, ко второй декаде, когда на Рыб будет воздействовать гармоничный аспект Юпитера с Марсом. Кроме того, тогда же его влияние проявится и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. Это хорошее время для расширения сферы деловых интересов, установления новых деловых связей, заключения контрактов, договоров, а также дальних поездок. Работа с далёкими деловыми партнёрами оценивается положительно до конца месяца, но следует учесть, что в начале месяца на этом направлении Рыбы столкнутся с некоторыми сложностями. В промежутке 4 – 8 ноября, под влиянием напряжённых аспектов Венеры и Юпитера, отношения с партнёрами будут складываться с трудом. Но затем проблемы будут решены. Основная работа в ноябре будет идти спокойно, особых достижений не предвидится, но и провалов тоже не будет. Единственный опасный момент – промежуток 9 – 10 ноября, когда не следует подписывать важные бумаги, а также и вообще брать на себя обязательства. Взаимодействие с местными партнёрами будет улучшаться по нарастающей. В первую декаду, в промежуток 7 – 10 ноября, Рыбам также не следует заключать какие-либо договорённости с партнёрами, и, кроме того, навязывать им свою точку зрения. Нужно дождаться окончания неблагоприятного периода, после чего компромисс будет найден, и отношения наладятся.

У Рыб-женщин месяц в профессиональном плане будет неустойчивым: положительные результаты будут сменяться отрицательными, хотя, в общем и целом, месяц можно считать благополучным. Прежде всего, эта оценка применима к основной работе. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами наиболее удачной будет первая декада – за исключением 10 ноября прогноз на этот период полностью положительный. Далее ситуация оценивается как относительно благополучная, но 13 – 14 и 27 – 28 ноября возможны некоторые затруднения. Соответственно, в эти дни рекомендуется воздержаться от деловой активности, особенно, от реализации собственных идей. Для решения финансовых вопросов тоже лучше всего подходит первая декада месяца: в остальное время успехи будут сомнительными. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами первая декада, наоборот, непригодна. Всю работу желательно перенести на благоприятные дни во второй и третьей декадах. Гороскоп даёт одинаково положительный прогноз и по коллективной, и по одиночной деятельности Рыб. Большей частью она будет успешной, Рыбы смогут продемонстрировать свои деловые и лидерские качества, проявить инициативу и, судя по гороскопу, продвинуться в карьере, либо укрепить своё профессиональное положение.

В первой декаде ноября у Рыб-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности – за исключением 3 – 4 ноября, он положительный. Прогноз по выполнению основной работы тоже благоприятный, не считая промежутка 9 – 10 ноября. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только период до 7 ноября. А для взаимодействия с далёкими партнёрами неблагоприятен промежуток 3 – 8 ноября.

У Рыб-женщин положительно оцениваются сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность – за исключением 10 ноября. В основной работе ситуация будет неустойчивой. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Рыб-мужчин положительно характеризуются и сотрудничество с далёкими и местными деловыми партнёрами, и основная работа, и финансовая деятельность.

У Рыб-женщин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе – за исключением промежутка 11 – 13 ноября. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет неустойчивым, но скорей благополучным. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами положительный, кроме промежутков 11 – 12 и 18 ноября. Прогноз по финансовой деятельности преимущественно негативный.

В третьей декаде у Рыб-мужчин опять же положительно оценивается вся деятельность: выполнение основных профессиональных обязанностей, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, решение финансовых вопросов.

У Рыб-женщин прогноз по основной работе до 26 ноября положительный, а затем негативный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется как успешное, но 27 – 28 ноября ожидаются некоторые трудности. В работе с финансами негативно оцениваются те же дни, 27 – 28 ноября. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами неблагоприятны 11 – 12, 27 – 28 и 30 ноября.

Москва, Денис Вербицкий

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