В Челябинске решили рискнуть безопасностью и изменить правила движения трамваев

В Челябинске решили изменить правила движения трамваев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас в целях безопасности трамвай не может подъехать к остановке, пока там находится второй вагон. Транспортники решили разрешить вагоновожатым пренебречь этим правилом: к остановке смогут подъезжать два трамвая одновременно.

Новую схему предполагается апробировать в ноябре на ветке от завода Колющенко до Теплотехнического института. Подобным образом предполагается сократить время в пути для пассажира и избавиться от трамвайных заторов, сообщает «АиФ-Челябинск».

На первый взгляд объяснение выглядит сомнительно: второму трамваю все равно придется ждать, пока первый покинет остановку. Кроме того, подход сразу двух трамваев может создать опасную сутолоку на узких остановочных пунктах. Плюс к всему, возникнут проблемы при движении через перекресток, особенно на пересечении проспекта Ленина и Цвиллинга. По некоторым данным, рассматривается вариант запретить автотранспорту при движении от оперного театра левый поворот с Цвиллинга на Ленина.

Отметим, предыдущая попытка ускорить движение общественного транспорта вообще и трамваев в частности с помощью программы «Зеленая волна» закончилась неудачно: в числе прочего программа не могла определить, кому отдать приоритет движения на Т-образных рельсовых перекрестках – таких, как Цвиллинга и Карла Маркса или Кирова Победы.

Добавим, что в Челябинске были случаи, когда вагоновожатые, не рассчитав дистанцию, врезались во впереди идущий трамвай, остановившийся на остановке или светофоре.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.10.17

Власть Скорпиона. Гороскоп РИА «Новый День» на ноябрь 2017. / Активисты движения «СТОП-ГОК» выходят на массовый пикет. / Воскресный смог: на Южном Урале объявлены НМУ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»