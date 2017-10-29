Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 29 октября 2017, 23:41 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

Telegram заблокировал более 8,5 тысяч каналов

Telegram заблокировал более 8,5 тысяч каналов

Telegram в октябре заблокировал более 8,5 тысяч каналов о терроризме. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Он подчеркнул, что существуют правила, которые администраторы Telegram-каналов должны соблюдать: «Например, Telegram ToS запрещает публично пропагандировать насилие в любой форме. Вот почему только в октябре этого года мы заблокировали более 8,5 каналов, связанных с терроризмом, – сообщил Дуров. – Поощрять насилие и призывать к действиям, которые могут нанести ущерб невинным людям, неправильно».

Напомним, мировой суд Мещанского района Москвы на Telegram штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений пользователей.

На что Дуров ответил: мессенджер не выдает личные данные пользователей никаким государственным органам и не собирается вводить политическую цензуру.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.10.17

В Челябинске решили рискнуть безопасностью и изменить правила движения трамваев. / Власть Скорпиона.     Гороскоп РИА «Новый День»  на ноябрь 2017. / Активисты движения «СТОП-ГОК» выходят на массовый пикет.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

В Челябинске решили рискнуть безопасностью и изменить правила движения трамваев

Власть Скорпиона.     Гороскоп РИА «Новый День»  на ноябрь 2017

Активисты движения «СТОП-ГОК» выходят на массовый пикет

Воскресный смог: на Южном Урале объявлены НМУ
Все новости