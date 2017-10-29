Telegram заблокировал более 8,5 тысяч каналов

Telegram в октябре заблокировал более 8,5 тысяч каналов о терроризме. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Он подчеркнул, что существуют правила, которые администраторы Telegram-каналов должны соблюдать: «Например, Telegram ToS запрещает публично пропагандировать насилие в любой форме. Вот почему только в октябре этого года мы заблокировали более 8,5 каналов, связанных с терроризмом, – сообщил Дуров. – Поощрять насилие и призывать к действиям, которые могут нанести ущерб невинным людям, неправильно».

Напомним, мировой суд Мещанского района Москвы наложил на Telegram штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений пользователей.

На что Дуров ответил: мессенджер не выдает личные данные пользователей никаким государственным органам и не собирается вводить политическую цензуру.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.10.17

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