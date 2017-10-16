Дуров: требования ФСБ противоречат Конституции РФ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе в 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений пользователей. Бизнесмен считает, что запрос спецслужб противоречит Конституции.

«Помимо того, что требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23 статье Конституции РФ: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений." Конституция – основной закон России, который имеет прямое действие и стоит выше других уточняющих ее законов», – написал Дуров на своей странице «ВКонтакте».

Кроме того, создатель Telegram отметил, что ФСБ стремится расширить свое влияние за счет конституционного права граждан. Дуров собирает команду юристов, чтобы обжаловать решение суда.

Ранее мировой суд Мещанского района Москвы наложил на Telegram штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений пользователей. Судья Юлия Данильчик признала Telegram Messenger LLP (Лондон) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.31 КОАП РФ (Неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений). Согласно российским законам, у представителей Telegram есть 10 дней на обжалование решения.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.10.17

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