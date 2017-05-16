Роскомнадзор может запретить мессенджер Telegram / В сети появилась петиция против блокировки сервиса в России

Публикации за 16.05.17

На сайте change.org появилась петиция пользователей Telegram и администраторов российских Telegram-каналов к основателю мессенджера Павлу Дурову. В ней авторы обращения просят не допустить запрета сервиса в России.

Инициаторы петиции утверждают, что руководство Telegram якобы получило запрос от Роскомнадзора о необходимости предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), однако до сих пор ведомство не получило никакого ответа. В случае повторного игнорирования надзорная служба запретит мессенджер в России, отмечается в обращении. «По закону они (Роскомнадзор – прим. ред.) должны сделать еще один запрос, и если ответа снова не будет, то ведомство заблокирует мессенджер», – предупреждают авторы петиции.

«Вы хотите защитить нашу свободу, не ответив на обращение Росмкомнадзора и не попав в реестр распространителей информации… Мы <…> просим Вас предотвратить попадание Telegram в список запрещенных в России мессенджеров», – говорится в обращении к Дурову.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство не комментирует слухи, передает «Лента.ру». Между тем, человек, знакомый с несколькими авторами каналов сообщил, что администраторам Telegram известно о возможной блокировке, и они предупредили об этом администраторов каналов, сообщают «Ведомости». Павел Дуров не стал отвечать на вопросы издания.

Напомним, 5 мая Роскомнадзор заблокировал китайский мессенджер WeChat из-за отказа предоставить ведомству контактные сведения, необходимые для внесения в реестр ОРИ. После того, как компания-владелец сервиса передала всю необходимую информацию, 11 мая мессенджер снова стал доступен для пользователей. Вадим Ампелонский тогда пояснял, что в России ограничивается доступ не только к сайтам этих мессенджеров, но и к их приложениям. Он также отмечал, что по закону организаторы распространения информации (в том числе мессенджеры) обязаны предоставлять по требованию Роскомнадзора контактные данные, необходимые для внесения в соответствующий реестр, а те, кто игнорирует, оказываются под блокировкой.

Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry, Line, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat. Ресурсы были заблокированы после отказа признать себя ресурсами для распространения информации. До этого ведомство заблокировало сайт онлайн-рации Zello, популярной среди дальнобойщиков, так как сервис отказался соблюдать правила для организаторов распространения информации (следить за пользователями и предоставлять данные о них российским правоохранительным органам – прим. ред.).

По данным Combot, по итогам января текущего года российская аудитория активных пользователей Telegram насчитывала 6 млн человек. За год до этого активных пользователей было в три раза меньше.

Москва, Светлана Петрова

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