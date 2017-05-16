Telegram не даст «ни бита» информации Роскомнадзору / «Так будет всегда»

Публикации за 16.05.17

Представители Telegram отказались предоставлять данные, запрашиваемые Роскомнадзором, даже под угрозой блокировки. Администрация мессенджера напомнила, что информация тщательно шифруется, чтобы получить к ней доступ, «потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами».

О возможной блокировке Telegram стало известно из петиции, которая появилась на сайте change.org 15 мая. Из документа следует, что руководство мессенджера якобы получило запрос от Роскомнадзора о необходимости предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), однако до сих пор ведомство не получило никакого ответа. В случае повторного игнорирования надзорная служба запретит Telegram в России, отмечается в обращении.

В самом надзорном ведомстве эту информацию назвали слухами и отказались комментировать. Тем временем, источник «Ведомостей» в Роскомнадзоре подтвердил, что подобные письма с запросом данных были направлены всем интернет-сервисам.

Как пишет издание, руководство Telegram должно предоставить Роскомнадзору следующие сведения: страну регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре страны регистрации, адрес местонахождения, почтовый адрес, электронный адрес, доменное имя, электронный адрес администратора ресурса, провайдера хостинга и описание сервиса.

Администрация Telegram в свою очередь заявила: «Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда». Представители сервиса пояснили, что все данные, передаваемые в мессенджере, тщательно зашифрованы. Это правило распространяется как на закрытые чаты, так и не облачные. «При этом все дата-центры находятся в разных юрисдикциях, поэтому чтобы заставить Telegram выдать какие-либо сведения, потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами», – подчеркнули в Telegram.

Москва, Зоя Осколкова

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