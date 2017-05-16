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Публикации за 16.05.17

Telegram не даст «ни бита» информации Роскомнадзору / «Так будет всегда»
Фото: telegram.org

Telegram не даст «ни бита» информации Роскомнадзору «Так будет всегда»

Представители Telegram отказались предоставлять данные, запрашиваемые Роскомнадзором, даже под угрозой блокировки. Администрация мессенджера напомнила, что информация тщательно шифруется, чтобы получить к ней доступ, «потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами».

О возможной блокировке Telegram стало известно из петиции, которая появилась на сайте change.org 15 мая. Из документа следует, что руководство мессенджера якобы получило запрос от Роскомнадзора о необходимости предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), однако до сих пор ведомство не получило никакого ответа. В случае повторного игнорирования надзорная служба запретит Telegram в России, отмечается в обращении.

В самом надзорном ведомстве эту информацию назвали слухами и отказались комментировать. Тем временем, источник в Роскомнадзоре подтвердил, что подобные письма с запросом данных были направлены всем интернет-сервисам.

Как пишет издание, руководство Telegram должно предоставить Роскомнадзору следующие сведения: страну регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре страны регистрации, адрес местонахождения, почтовый адрес, электронный адрес, доменное имя, электронный адрес администратора ресурса, провайдера хостинга и описание сервиса.

Администрация Telegram в свою очередь заявила: «Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда». Представители сервиса пояснили, что все данные, передаваемые в мессенджере, тщательно зашифрованы. Это правило распространяется как на закрытые чаты, так и не облачные. «При этом все дата-центры находятся в разных юрисдикциях, поэтому чтобы заставить Telegram выдать какие-либо сведения, потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами», – подчеркнули в Telegram.

Москва, Зоя Осколкова

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Киев ввел санкции против российских поисковиков и соцсетей. Под запрет попали Яндекс, Mail.Ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники». / СМИ: вирус-вымогатель запустили северокорейские хакеры. / Роскомнадзор может запретить мессенджер Telegram. В сети появилась петиция против блокировки сервиса в России.

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