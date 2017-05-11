Роскомнадзор разблокировал мессенджер WeChat

Публикации за 11.05.17

Роскомнадзор исключил из списка запрещенных сайтов популярный китайский мессенджер WeChat. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. В Роскомнадзоре уточнили, что блокировка мессенджера была снята после того, как компания WeChat предоставила сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации. «Ограничение доступа к информационным системам WeChat International PTE, действовавшее ранее, снято», – говорится в сообщении регулятора.

Помимо китайского мессенджера, в реестр были включены компания Opera Software AS и видеохостинг Vimeo.

Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry, Line, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat. Ресурсы были заблокированы после отказа признать себя ресурсами для распространения информации. До этого ведомство заблокировало сайт онлайн-рации Zello, популярной среди дальнобойщиков, так как сервис отказался соблюдать правила для организаторов распространения информации (следить за пользователями и предоставлять данные о них российским правоохранительным органам – прим. ред.).

Москва, Светлана Петрова

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