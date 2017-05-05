Роскомнадзор запретил китайский мессенджер WeChat

Публикации за 05.05.17

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов адрес китайского мессенджера WeChat.

Адрес wechat.com внесен в «черный» список 4 мая с пометкой «Restricting», что означает блокировку всех сервисных IP-адресов и технических доменов сервиса. Причиной блокировки стало непредоставление контактных сведений для внесения WeChat в реестр организаторов распространения информации, сообщает портал VC со ссылкой на представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

Мессенджер WeChat – один из крупнейших в мире, популярен в Китае. Им пользуются почти 900 млн человек.

Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry, Line, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat. Ресурсы были заблокированы после отказа предоставить властям России данные о своих пользователях и их активности в сервисах обмена сообщениями. Помимо этого, мессенджеры отказались признать себя ресурсами для распространения информации.

До этого ведомство заблокировало сайт онлайн-рации Zello, популярной среди дальнобойщиков, так как сервис отказался соблюдать правила для организаторов распространения информации (следить за пользователями и предоставлять данные о них российским правоохранительным органам – прим. ред.).

Москва, Светлана Петрова

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