NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Технологии

■■■■■■■■■

Публикации за 05.05.17

Роскомнадзор запретил китайский мессенджер WeChat

Роскомнадзор запретил китайский мессенджер WeChat

Роскомнадзор внес в запрещенных сайтов адрес китайского мессенджера WeChat.

Адрес wechat.com внесен в «черный» список 4 мая с пометкой «Restricting», что означает блокировку всех сервисных IP-адресов и технических доменов сервиса. Причиной блокировки стало непредоставление контактных сведений для внесения WeChat в реестр организаторов распространения информации, сообщает портал VC со ссылкой на представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

Мессенджер WeChat – один из крупнейших в мире, популярен в Китае. Им пользуются почти 900 млн человек.

Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry, Line, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat. Ресурсы были заблокированы после отказа предоставить властям России данные о своих пользователях и их активности в сервисах обмена сообщениями. Помимо этого, мессенджеры отказались признать себя ресурсами для распространения информации.

До этого ведомство заблокировало сайт онлайн-рации Zello, популярной среди дальнобойщиков, так как сервис отказался соблюдать правила для организаторов распространения информации (следить за пользователями и предоставлять данные о них российским правоохранительным органам – прим. ред.).

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 05.05.17

Российские студенты создали «копеечную» бионическую руку (ФОТО). Вживлять имплант в головной мозг не придется. / Математики просчитали принцип работы «сарафанного радио». / Россиянин изобрел туристическую печь-зарядку для гаджетов (ВИДЕО). Устройство преобразует тепло пламени в электроэнергию.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter