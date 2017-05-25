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Публикации за 25.05.17

Роскомнадзор признал, что запрашивал данные в Telegram
Фото: telegram.org

Роскомнадзор признал, что запрашивал данные в Telegram

Роскомнадзор действительно обращался к администрации Telegram с требованием предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров.

Жаров отметил, что администрация мессенджера никаких данных не предоставила, но у Telegram есть время ответить на запрос, передает «Интерфакс». Кроме того, глава Роскомнадзора сказал, что поддерживает законопроект о регулировании мессенджеров, внесенный в Госдуму. Однако Жаров уточнил, что контроль должен вестись за самими фактами общения, и не должен касаться переписок граждан. «Подход важен, наступления на свободу слова нет», – заявил он журналистам.

Напомним, накануне в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий мессенджеры идентифицировать своих пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия. В случае, если мессенджеры не будут исполнять новые требования, то предусматривается возможность ограничения оператором связи доступа к сервису обмена электронными сообщениями и штрафы. Так, штраф для граждан будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 млн рублей.

О возможной блокировке Telegram стало известно из петиции, которая появилась на сайте change.org 15 мая. Из документа следует, что руководство мессенджера якобы получило запрос от Роскомнадзора о необходимости предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), однако до сих пор ведомство не получило никакого ответа. Позже в самом Роскомнадзоре ведомстве эту информацию назвали слухами и отказались комментировать.

Представители Telegram предоставлять данные, запрашиваемые Роскомнадзором, не намерены даже под угрозой блокировки. «Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда», – заявила администрация мессенджера, напомнив, что данные тщательно шифруются, чтобы получить к ним доступ, «потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами».

Москва, Зоя Осколкова

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