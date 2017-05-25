Почти половина россиян высказалась против анонимности в интернете / Это вдвое больше, чем четыре года назад

Публикации за 25.05.17

В России за последние четыре лет почти вдвое выросло число граждан, выступающих за отмену анонимности в интернете. Идею персонифицировать социальные сети и интернет сейчас одобряют 41% россиян, тогда как в 2012 году положительно к ней относились всего 24%. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Отрицательно к этой инициативе относятся 26% опрошенных (30% в 2012 году). При этом доля тех, кто затрудняется с ответом, сократилась с 46% в 2012 году до 33% в апреле текущего года.

Согласно данным исследования, большинство участников опроса (78%) знают, что когда они пользуются мобильным телефоном или интернетом, при желании можно получить доступ к их персональной информации, 70% ореспондентов беспокоит такая ситуация.

Чтобы защитить свою персональную информацию, 19% жителей России используют специальные пароли, 18% – антивирусные программы и шифраторы, 15% не передают и не размещают в интернете конфиденциальную информацию. Еще 13% не говорят на конфиденциальные темы по мобильному телефону, 6% ограничивают использование интернета. 11% участников опроса пока только планируют заняться защитой своей персональной информации, 41% ничего не делает и не собирается делать в этом направлении.

Опрос был проведен 7-10 апреля среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий мессенджеры идентифицировать своих пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия. В случае, если мессенджеры не будут исполнять новые требования, то предусматривается возможность ограничения оператором связи доступа к сервису обмена электронными сообщениями и штрафы. Так, штраф для граждан будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Как отметил глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, эта мера нужна для пресечения распространения противоправной информации, к примеру, экстремистской, или данных о продаже наркотиков. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал инициативу парламентариев «безумной», отметив, что регулировать у властей получится только крупные мессенджеры. По мнению советника президента России по интернету Германа Клименко, идея имеет право на существование, но должна обсуждаться с экспертами IT-индустрии.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 25.05.17

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