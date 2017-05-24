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Публикации за 24.05.17

Госдума предложила запретить анонимность в мессенджерах / Нарушителей будут ждать крупные штрафы

Госдума предложила запретить анонимность в мессенджерах Нарушителей будут ждать крупные штрафы

Депутаты нижней палаты российского парламента внесли в Госдуму , в случае принятия которого мессенджеры будут обязаны идентифицировать своих пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

«Проектом предлагается осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, народные избранники предлагают возложить на мессенджеры обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети, «которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ».

«На мессенджеры возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов госвласти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ», – пояснили авторы.

Уточняется, что в случае, если мессенджеры не будут исполнять новые требования об ограничении рассылки массовых сообщений, в том числе содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, предусматривается возможность ограничения оператором связи доступа к сервису обмена электронными сообщениями и штрафы.

Так, штраф для граждан будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 млн рублей.

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