Госдума предложила запретить анонимность в мессенджерах / Нарушителей будут ждать крупные штрафы

Публикации за 24.05.17

Депутаты нижней палаты российского парламента внесли в Госдуму законопроект, в случае принятия которого мессенджеры будут обязаны идентифицировать своих пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

«Проектом предлагается осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, народные избранники предлагают возложить на мессенджеры обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети, «которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ».

«На мессенджеры возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов госвласти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ», – пояснили авторы.

Уточняется, что в случае, если мессенджеры не будут исполнять новые требования об ограничении рассылки массовых сообщений, в том числе содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, предусматривается возможность ограничения оператором связи доступа к сервису обмена электронными сообщениями и штрафы.

Так, штраф для граждан будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.05.17

«Росатом» взялся за разработку супераккумулятора. / НИИ овцеводства потратил 40 млн рублей на Ivan OS. Российская «операционка» заменит Windows, уверяют авторы. / Клиенты «Мегафона» получат за сбои в голосовой связи бесплатные минуты или интернет. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»